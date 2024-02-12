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Сборная Кот-д'Ивуара выиграла Кубок африканских наций

Сборная Кот-д'Ивуара выиграла Кубок африканских наций
Матч прошел в Абиджане и завершился со счетом 1:2 в пользу хозяев. Открыли счет нигерийцы в первом тайме, однако во втором им забили два гола

Сборная Кот-д'Ивуара выиграла домашний Кубок африканских наций, победив в финале команду Нигерии и завоевав трофей третий раз в истории.

Матч в Абиджане завершился со счетом 1:2. Открыли счет нигерийцы — на 38 минуте гол забил Уильям Трост-Эконг. Однако во втором тайме отличились игроки сборной Кот-д'Ивуара — Франк Кессье (62) и Себастьен Аллер (81).

Сборные встречались на групповом этапе турнира 18 января — тогда нигерийцы победили со счетом 1:0. После одной победы в трех матчах в квартете А Кот-д'Ивуар отправил в отставку главного тренера Жан-Луи Гассе, еще не зная, сможет ли пробиться в плей-офф с третьего места. Команду временно возглавил Эмерс Фаэ, с которым ивуарийцы смогли дойти до финала.

Бронзовым призером турнира стала команда ЮАР, победившая ДР Конго (0:0, 6:5 — по пенальти).

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Кот-д'Ивуар — первая сборная — хозяйка турнира с 2006 года (после Египта), дошедшая до финала. В пяти из шести последних случаев хозяева турнира в случае выхода в финал брали трофей, за исключением Нигерии в 2000-м (проиграла Камеруну по пенальти — 2:2, 3:4).

Нигерия в восьмой раз играла в финале турнира, больше решающих матчей было только у Египта и Ганы (по девять).

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Все четыре предыдущих финала Кубка африканских наций с участием Кот-д’Ивуара закончились без голов и завершились в серии пенальти — ивуарийцы выиграли два из них (1992, 2015 — оба против Ганы) и два проиграли (в 2006-м Египту и в 2012-м Замбии).

Нигерийцы выигрывали Кубок в 1980, 1994 и 2013 годах.

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол Нигерия Кот-д'Ивуар Кубок африканских наций
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