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Министр спорта Подмосковья опроверг информацию об отставке

Министр спорта Подмосковья Абаренов опроверг информацию об отставке из-за СШОР
«СЭ» писал, что в мытищинской СШОР по хоккею выявили мошенническую схему по переманиваю юниоров, из-за чего Дмитрий Абаренов покинул пост министра. Абаренов заявил, что никто должностей не лишался и скандала не было
Дмитрий Абаренов
Дмитрий Абаренов (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов заявил в своем телеграм-канале, что информация о его отставке не соответствует действительности.

11 февраля об уходе Абаренова написал «Спорт-Экспресс». Газета ранее сообщила без указания источника информации, что полиция выявила в мытищинской хоккейной СШОР «Атлант» мошенническую схему по переманиванию хоккеистов из регионов без компенсации.

Министр написал, что «в мытищинском «Атланте» нет никаких скандалов» и «никто никого ни с каких должностей не снимал».

Абаренов занимает должность с октября 2021 года, до этого он возглавлял Ленинский городской округ.

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В Минспорте Московской области 9 февраля сообщили РБК, что не обладают информацией о проведении проверок со стороны правоохранительных органов в отношении СШОР.

У СШОР есть отделения в Мытищах, Подольске и Воскресенске.

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РБК направил запрос в пресс-службу правительства Московской области и обратился за комментарием к Дмитрию Абаренову.

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