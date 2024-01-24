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Две сборные отправили тренеров в отставку на Кубке африканских наций

Сборная Алжира вслед за Кот-д'Ивуаром отправила в отставку главного тренера
Сборная Алжира отправила в отставку Джамеля Бельмади, с которым выиграла турнир в 2019-м, но вылетела в этот раз. Кот-д'Ивуар уволил Жан-Луи Гассе, несмотря на сохранение шансов на выход из группы
Джамель Бельмади
Джамель Бельмади (Фото: Joosep Martinson / Getty Images)

Сборные Алжира и Кот-д'Ивуара по футболу объявили об отставке главных тренеров из-за результатов на Кубке африканских наций.

Турнир проходит в Кот-д'Ивуаре.

Сборная Алжира заняла последнее место в группе D с Анголой, Буркина-Фасо и Мавританией. После матча с мавританцами тренер команды Джамель Бельмади покинул свой пост, пишет Reuters со ссылкой на алжирскую федерацию.

Бельмади возглавлял команду с 2018 года, а в 2019-м выиграл с ней Кубок африканских наций.

Сборная Кот-д'Ивуара уволила француза Жан-Луи Гассе, несмотря на сохранение шансов на выход из группы А. В квартете с Экваториальной Гвинеей, Гвинеей-Бисау и Нигерией ивуарийцы заняли третье место и еще могут выйти в плей-офф.

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Гассе в сборной заменил Эмерс Фаэ.

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В плей-офф выйдут четыре лучшие команды из занявших третьи места.

Действующим чемпионом турнира является сборная Сенегала, которая выиграла все три матча в группе на этом турнире.

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