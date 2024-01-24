Две сборные отправили тренеров в отставку на Кубке африканских наций
Сборные Алжира и Кот-д'Ивуара по футболу объявили об отставке главных тренеров из-за результатов на Кубке африканских наций.
Турнир проходит в Кот-д'Ивуаре.
Сборная Алжира заняла последнее место в группе D с Анголой, Буркина-Фасо и Мавританией. После матча с мавританцами тренер команды Джамель Бельмади покинул свой пост, пишет Reuters со ссылкой на алжирскую федерацию.
Бельмади возглавлял команду с 2018 года, а в 2019-м выиграл с ней Кубок африканских наций.
Сборная Кот-д'Ивуара уволила француза Жан-Луи Гассе, несмотря на сохранение шансов на выход из группы А. В квартете с Экваториальной Гвинеей, Гвинеей-Бисау и Нигерией ивуарийцы заняли третье место и еще могут выйти в плей-офф.
Гассе в сборной заменил Эмерс Фаэ.
В плей-офф выйдут четыре лучшие команды из занявших третьи места.
Действующим чемпионом турнира является сборная Сенегала, которая выиграла все три матча в группе на этом турнире.
Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики
Цифровая трансформация: от осознания до внедрения
Разные грани золота для бизнеса
Новые рынки, рост e-commerce и цифровая трансформация: тренды бизнеса
Навигатор лидера:
как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать
Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы
Популярные технологии 2023 года в практике российского бизнеса
Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»
UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ
Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы