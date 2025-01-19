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Умар раскритиковал судей. Бойцы UFC о поражении Нурмагомедова

Чемпион Bellator Усман Нурмагомедов: Умар все равно забрал три раунда в бою UFC
Умар Нурмагомедов потерпел поражение от чемпиона UFC легчайшего веса Мераба Двалишвили единогласным решением судей. Согласны ли с результатом бойцы UFC — в подборке «РБК Спорт»
Умар Нурмагомедов и Мераб Двалишвили
Умар Нурмагомедов и Мераб Двалишвили (Фото: Global Look Press)

Российский боец Умар Нурмагомедов единогласным решением уступил грузину Мерабу Двалишвили в чемпионском поединке на турнире UFC 311, который прошел в Лос-Анджелесе. Бой продолжался все пять раундов.

Нурмагомедов считался явным фаворитом, на его победу букмекеры давали коэффициент порядка 1,3, Двалишвили — более 3.

Россиянин после поражения не согласился с решением судей. «Я думаю, что выиграл первые три раунда. Я не согласен с тем, что проиграл бой», — сказал он. Также Нурмагомедов заявил, что сломал руку в бою. «После третьего раунда я перестал бить, поскольку подумал, что сломал руку», — рассказал он, добавив, что, несмотря на поражение, не согласен с решением судей.

29-летний Умар Нурмагомедов, троюродный брат экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, потерпел первое поражение в ММА в карьере при 18 победах.

Мнение бойцов

Чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад согласился с мнением российского бойца. Он считает, что Нурмагомедов должен был одержать победу в бою с Двалишвили. «Умар, 3–2!» — написал Мухаммад на своей странице в Х, отметив, что россиянин забрал три раунда этого боя.

Чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов поддержал своего брата, отметив, что россиянин выиграл три раунда. «Люди всегда найдут в тебе изъян. Человек не может нравиться всем. Ты проделал огромную работу, поломал в первом раунде руку, но все равно забрал три раунда и подрался как мужчина, до конца. Я нисколько не сомневался, что ты выиграл этот бой, а люди могут говорить, пускай говорят», — написал Нурмагомедов на своей странице в Х.

В свою очередь, бывший чемпион UFC в легком весе Энтони Петтис согласился с решением судей по поединку. «Никогда не сомневайся в сердце чемпиона!!! Мераб — машина», — написал он.

Чемпион UFC в среднем весе Дрикус дю Плесси считает, что Двалишвили заслуженно одержал победу. «Вот это да! Мераб, наслаждайся заслуженным уважением. Это был невероятный перформанс от обоих бойцов», — заявил Дрикус на своей странице в Х.

Чемпион UFC в полулегком весе, грузин, представляющий Испанию, Илия Топурия заявил, что гордится соотечественником. «Мераб, брат мой, какой ты боец! Ты заставляешь нас собой гордиться. Вот что происходит, когда дагестанская борьба встречается с грузинской», — написал Топурия в Х.

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Теги
смешанные единоборства (ММА) единоборства UFC Умар Нурмагомедов Мераб Двалишвили Хабиб Нурмагомедов
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