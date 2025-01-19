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Эксклюзив

Тренер Нурмагомедова отреагировал на поражение бойца в UFC

Тренер Умара Нурмагомедова заявил, что не знал о переломе руки бойца. По словам Умара перелом случился после первого раунда
Умар Нурмагомедов и Мераб Двалишвили
Умар Нурмагомедов и Мераб Двалишвили (Фото: Louis Grasse / Global look press)

Умар Нурмагомедов через два или три боя завоюет чемпионский пояс UFC, заявил «РБК Спорт» тренер бойца Хавьер Мендес.

«Зрители и судьи были на его стороне. Но я, честно говоря, думал, что Умар выиграл бой. Мы не знали, что он сломал руку в первом раунде, потому что он нам об этом не сказал. В целом, это был отличный бой, и Мераб — отличный боец, независимо от того, что я чувствовал после решения судей. Умар вернется с большим опытом, и через два — три боя завоюет титул», — сказал Мендес.

В воскресенье 29-летний Умар Нурмагомедов, двоюродный брат экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, потерпел первое поражение в карьере, уступив в чемпионском бою Мерабу Двалишвили.

После боя Умар заявил, что сломал руку в бою. «После третьего раунда я перестал бить, поскольку подумал, что сломал руку», — рассказал он,  добавив, что, несмотря на поражение, не согласен с решением судей.  

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Грант Гетадарян Грант Гетадарян, Полина Мельникова
Умар Нурмагомедов Хабиб Нурмагомедов UFC Хавьер Мендес
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