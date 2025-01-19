Тренер Нурмагомедова отреагировал на поражение бойца в UFC
Умар Нурмагомедов через два или три боя завоюет чемпионский пояс UFC, заявил «РБК Спорт» тренер бойца Хавьер Мендес.
«Зрители и судьи были на его стороне. Но я, честно говоря, думал, что Умар выиграл бой. Мы не знали, что он сломал руку в первом раунде, потому что он нам об этом не сказал. В целом, это был отличный бой, и Мераб — отличный боец, независимо от того, что я чувствовал после решения судей. Умар вернется с большим опытом, и через два — три боя завоюет титул», — сказал Мендес.
В воскресенье 29-летний Умар Нурмагомедов, двоюродный брат экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, потерпел первое поражение в карьере, уступив в чемпионском бою Мерабу Двалишвили.
После боя Умар заявил, что сломал руку в бою. «После третьего раунда я перестал бить, поскольку подумал, что сломал руку», — рассказал он, добавив, что, несмотря на поражение, не согласен с решением судей.
Суд вынес приговор адвокатам Навального
Умер Дэвид Линч. Самые известные работы режиссера
Трамп планирует объявить криптовалюту национальным приоритетом
Новая модель обуви принесла Канье Уэсту $2,3 млн всего за сутки
Какой завтрак принесет максимум пользы и не разочарует по вкусу. Советы диетологов
Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году
Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году
Названы регионы с самыми агрессивными водителями
Топ-10 самых подешевевших автомобилей с пробегом в 2024 году
Овечкин сократил отставание от Гретцки и побил рекорд Ягра
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов