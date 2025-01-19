Умар Нурмагомедов пожаловался на судей после поражения в чемпионском бою UFC

Умар Нурмагомедов пожаловался на судей после поражения в титульном бою

Россиянин проиграл Мерабу Двалишвили единогласным решением судей. Нурмагомедов уверен, что выиграл первые три раунда из пяти

Россиянин Умар Нурмагомедов после поражения от чемпиона UFC в легчайшем весе Мераба Двалишвили не согласился с решением судей, которые отдали победу грузину единогласным решением. Об этом он заявил на ринге после боя.

«Я думаю, что выиграл первые три раунда. Я не согласен с тем, что проиграл бой», — сказал он.

Россиянин выступил на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе. Это его первое участие в чемпионском поединке промоушена.

29-летний Умар Нурмагомедов, двоюродный брат экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, потерпел первое поражение в ММА в карьере при 18 победах.