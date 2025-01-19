Махачев обратился к Хабибу Нурмагомедову после рекордной победы в UFC

Ислам Махачев (Фото: Harry How / Getty Images)

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев после победы над бразильцем Ренато Мойканом сказал передать Хабибу Нурмагомедову, что не обязательно тренироваться на протяжении трех месяцев.

Махачев 19 января одержал победу над бразильцем Ренато Мойканом удущающим приемом. Поединок на турнире UFC 311 завершился на 3-й минуте 31-й секунде первого раунда удушающим приемом.

«Передайте Хабибу, что нам необязательно так жестко тренироваться три месяца ради трех минут боя. Одного месяца вполне хватит», — сказал Махачев.

Изначально Махачев должен был провести поединок с армяно-российским бойцом Арманом Царукяном, но его соперник в последний момент снялся из-за травмы.

Махачев, который завоевал титул чемпиона UFC в легком весе в октябре 2022 года, победив бразильца Чарльза Оливейру, выиграл свой пятый титульный поединок и побил рекорд UFC в легком дивизионе по этому показателю. По четыре победы было у Хабиба Нурмагомедова, Бенсона Хендерсона и Би Джей Пенна. Победная серия Махачева из 15 поединков также является рекордной в UFC для легковесов. Самая же длительная победная серия в истории UFC принадлежит бразильцу Андерсону Силве (16), на втором месте нигериец Камару Усман (15).

Махачев занимает первое место в рейтинге UFC вне зависимости от весовых категорий (Р4Р). Всего в активе 33-летнего Махачева 27 побед в ММА при одном поражении, которое было в 2015 году.