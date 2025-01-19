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Рекорд Махачева в UFC и первое поражение брата Хабиба. Фоторепортаж

Лучшие кадры с рекордного боя Махачева в UFC и первого поражения Нурмагомедова
Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев установил рекорд промоушена по рекордам в дивизионе, а Умар Нурмагомедов потерпел первое поражение в поединке за титул с Мерабом Двалишвили. Об этом — в фоторепортаже «РБК Спорт»
Ислам Махачев
Ислам Махачев (Фото: Global Look Press)

Российский боец Умар Нурмагомедов встретился в чемпионском поединке с действующим обладателем пояса UFC в легчайшем весе Мерабом Двалишвили на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе.

Фото: Harry How / Getty Images
Фото: Harry How / Getty Images

Нурмагомедов считался явным фаворитом, на его победу букмекеры давали коэффициент порядка 1,3, Двалишвили — более 3.

Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Россиянин доминировал первые десять минут поединка. Двое судей отдали Нурмагомедову первые два раунда боя. Он выглядел уверенно и точно попадал по грузину. У действующего чемпиона уже во втором раунде было разбито лицо.

Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Однако следующие три пятиминутки прошли в пользу грузинского чемпиона. Несмотря на то, что оба бойца в чемпионских раундах были уставшими, Двалишвили выглядел свежее.

Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

В итоге 29-летний двоюродный брат экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова проиграл единогласным решением судей, потерпев первое поражение в ММА в карьере при 18 победах.

Нурмагомедов не согласился с решением судей. «Я думаю, что выиграл первые три раунда. Я не согласен с тем, что проиграл бой», — сказал он.

Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Двалишвили провел первую защиту титул после того, как стал чемпионом UFC в сентябре прошлого года, победив американца Шона О'Мэлли.

Фото: Harry How / Getty Images
Фото: Harry How / Getty Images

В главном поединке турнира UFC 311 сразились чемпион в легком весе Ислам Махачев и бразилец Ренато Мойкано, заменивший травмированного Армана Царукяна.

Фото: Harry How / Getty Images
Фото: Harry How / Getty Images

Махачев был очевидным фаворитом поединка. С начала поединка Мойкано начал довольно бодро. Однако к середине раунда Махачев пошел в борьбу и без труда оформил тейкдаун.

Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Мойкано отдал шею чемпиону, который воспользовался ошибкой оппонента и закрыл Д’Арсе.

Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Бой длился 3 минуты 31 секунду и завершился в первом раунде удушающим приемом.

Фото: globallookpress
Фото: globallookpress

Махачев выиграл свой пятый титульный поединок и побил рекорд UFC в легком дивизионе по этому показателю. По четыре победы было у Хабиба Нурмагомедова, Бенсона Хендерсона и Би Джей Пенна. Победная серия Махачева из 14 поединков также является рекордной в UFC для легковесов. Самая же длительная победная серия в истории UFC принадлежит бразильцу Андерсону Силве (16), на втором месте нигериец Камару Усман (15).

Фото: Harry How / Getty Images
Фото: Harry How / Getty Images

После победы Махачев заявил, что всегда ищет возможность завершить поединок досрочно. «Я всегда говорю: если соперник даст мне малейшую возможность, я закончу бой. Мне абсолютно неважно, кто мой соперник. Я сделал вес, вошел в клетку — и готов драться», — сказал Махачев.

На вопрос о том, кто будет следующим соперником россиянина, он заявил, что это не его работа «искать претендентов». «Если кто-то хочет этот пояс, заходите в клетку», — отметил он.

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Теги
смешанные единоборства (ММА) единоборства UFC Умар Нурмагомедов Мераб Двалишвили Ислам Махачев
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