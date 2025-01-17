Царукян из-за травмы снялся с боя против чемпиона UFC Махачева
Армяно-российский боец Арман Царукян из-за травмы снялся с поединка против чемпиона UFC в легком весе россиянина Ислама Махачева. Об этом сообщил глава UFC Дэйна Уайт.
Поединок должен был возглавить турнир UFC 311, который пройдет в Лос-Анджелесе в ночь на 19 января.
В пятницу, 17 января, состоялась церемония взвешивания перед турниром, Царукян на нее не пришел.
Новым соперником Махачева будет бразилец Ренато Мойкано.
«Арман получил травму спины во время финального этапа сгонки веса. Его здоровью ничто не угрожает, но выходить на бой с такой травмой было нереально», — сообщили ТАСС в команде Царукяна.
Поединок между Махачевым и Царукяном должен был стать вторым в их противостоянии. Первый бой состоялся на турнире UFC Fight Night 20 апреля в Санкт-Петербурге. Тогда победу единогласным решением судей одержал Махачев.
Всего в активе 33-летнего Махачева 26 побед в ММА при одном поражении, которое было в 2015 году. У 35-летнего Мойкано 20 побед, пять поражений и одна ничья.
На турнире в Лос-Анджелесе также пройдет поединок между россиянином Умаром Нурмагомедовым и чемпионом UFC в легчайшем весе грузином Мерабом Двалишвили.
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