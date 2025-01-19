Махачев побил рекорд UFC по защитам чемпионского титула в легком весе

Россиянин провел четвертую успешную защиту чемпионского пояса UFC, победив Ренато Мойкано, который в последний момент заменил получившего травму Армана Царукяна. Махачев стал рекордсменом по победам в титульных боях в легком весе

Ислам Махачев (Фото: Louis Grasse / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российский чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев победил бразильца Ренато Мойкано в главном поединке турнира UFC 311, который завершился в Лос-Анджелесе.

Бой завершился в первом раунде удушающим. Поединок продолжался 3 минуты 31 секунду.

Изначально Махачев должен был провести бой против Армана Царукяна, но его соперник в последний момент снялся из-за травмы. Царукяна заменил Мойкано.

Всего в активе 33-летнего Махачева 27 побед в ММА при одном поражении, которое было в 2015 году. У 35-летнего Мойкано 20 побед, шесть поражений и одна ничья.

Махачев занимает первое место в рейтинге UFC вне зависимости от весовых категорий (Р4Р), Мойкано располагался на 10-й строчке рейтинга в легком весе.

Махачев завоевал титул чемпиона UFC в легком весе в октябре 2022 года, победив бразильца Чарльза Оливейру. После этого россиянин дважды защитил свой пояс в поединках с австралийцем Александром Волкановски, а в июне прошлого года победил американца Дастина Порье.

Махачев выиграл свой пятый титульный поединок и побил рекорд UFC в легком дивизионе по этому показателю. По четыре победы было у Хабиба Нурмагомедова, Бенсона Хендерсона и Би Джей Пенна. Победная серия Махачева из 14 поединков также является рекордной в UFC для легковесов. Самая же длительная победная серия в истории UFC принадлежит бразильцу Андерсону Силве (16), на втором месте нигериец Камару Усман (15).