Махачев побил рекорд UFC по защитам чемпионского титула в легком весе
Российский чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев победил бразильца Ренато Мойкано в главном поединке турнира UFC 311, который завершился в Лос-Анджелесе.
Бой завершился в первом раунде удушающим. Поединок продолжался 3 минуты 31 секунду.
Изначально Махачев должен был провести бой против Армана Царукяна, но его соперник в последний момент снялся из-за травмы. Царукяна заменил Мойкано.
Всего в активе 33-летнего Махачева 27 побед в ММА при одном поражении, которое было в 2015 году. У 35-летнего Мойкано 20 побед, шесть поражений и одна ничья.
Махачев занимает первое место в рейтинге UFC вне зависимости от весовых категорий (Р4Р), Мойкано располагался на 10-й строчке рейтинга в легком весе.
Махачев завоевал титул чемпиона UFC в легком весе в октябре 2022 года, победив бразильца Чарльза Оливейру. После этого россиянин дважды защитил свой пояс в поединках с австралийцем Александром Волкановски, а в июне прошлого года победил американца Дастина Порье.
Махачев выиграл свой пятый титульный поединок и побил рекорд UFC в легком дивизионе по этому показателю. По четыре победы было у Хабиба Нурмагомедова, Бенсона Хендерсона и Би Джей Пенна. Победная серия Махачева из 14 поединков также является рекордной в UFC для легковесов. Самая же длительная победная серия в истории UFC принадлежит бразильцу Андерсону Силве (16), на втором месте нигериец Камару Усман (15).
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