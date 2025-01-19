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Станет ли брат Хабиба Нурмагомедова чемпионом UFC. Онлайн боя

На турнире UFC 311 пройдут сразу два титульных боя с участием россиян. Умар Нурмагомедов попытается стать новым чемпионом в легчайшем весе, Ислам Махачев — защитить титул в легком. «РБК Спорт» ведет онлайн этих поединков
Умар Нурмагомедов
Умар Нурмагомедов (Фото: Louis Grasse / Keystone Press Agency / Global Look Press)

7:50 Подходит к октагону грузинский чемпион.

7:46 Первым появляется российский спортсмен.

Мераб Двалишвили - Умар Нурмагомедов

7:35 Мы приближаемся к главным событиям вечера!

7:28 Чех Иржи Прохазка техническим нокаутом побеждает американца Джамала Хилла после точного удара в челюсть. Бой в полутяжелом весе завершился в третьем раунде.

6:50 Второй поединок подряд завершился в первом раунде. Бразилец Жаилтон Алмейда техническим нокаутом победил представляющего Румынию Сергея Спивака за несколько секунд до окончанию первой пятиминутки.

6:35 В эти минуты UFC официально анонсировали титульный бой россиянина Магомеда Анкалаева против действующего чемпиона в полутяжелом весе с Алексом Перейрой. Поединок состоится 9 марта на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе.

6:30 В первом бою основного карда голландец Ренье де Риддер победил удушающим американца Кевина Холлэнда в первом раунде. Поединок проходил в среднем весе. Для голландского бойца это уже вторая победила удушающим подряд в UFC.

6:25 В предварительном карде двое россиян одержали победы. Тагир Уланбеков, секундантом которого был экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, единогласным решением судей победила американца Клейтона Карпентера, нанеся сопернику первое поражение в карьере.

Также россиянин Азамат Бекоев нокаутировал американца Закари Риса в первом раунде в своем дебютном бою.

Станет ли брат Хабиба Нурмагомедова чемпионом UFC
Спорт
Умар Нурмагомедов, Дана Уайт и&nbsp;Мераб Двалишвили

В Инглвуде (округ Лос-Анжделес, штат Калифорния) на арене Intuit Dome проходит турнир UFC 311, где в двух титульных поединках примут участие российские бойцы.

Умар Нурмагомедов, двоюродный брат экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, проведет бой с обладателем титула в легчайшем весе Мерабом Двалишвили из Грузии.

В своем последнем поединке Нурмагомедов в августе прошлого года победил американца Кори Сэндхагена в главном бою турнира UFC в Абу-Даби. Россиянин продлил победную серию в ММА до 18 боев, он еще ни разу не проигрывал. Двалишвили стал чемпионом UFC в сентябре, победив американца Шона О'Мэлли.

В главном поединке UFC 311 встретятся чемпион в легком весе Ислам Махачев и бразилец Ренато Мойкано. Россиянин должен был провести бой против Армана Царукяна, но его соперник в последний момент снялся из-за травмы. Царукяна в итоге заменил Мойкано.

Как срывались бои Хабиба Нурмагомедова в UFC
Спорт
Хабиб Нурмагомедов

Всего в активе 33-летнего Махачева 26 побед в ММА при одном поражении, которое было в 2015 году. У 35-летнего Мойкано 20 побед, пять поражений и одна ничья.

Махачев занимает первое место в рейтинге UFC вне зависимости от весовых категорий (Р4Р), Мойкано расположился на десятой строчке рейтинга в легком весе.

Фото: UFC
Фото: UFC

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Теги
смешанные единоборства (ММА) UFC Ислам Махачев Умар Нурмагомедов Мераб Двалишвили Ренато Мойкано
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