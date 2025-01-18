Как срывались бои Хабиба Нурмагомедова в UFC

Хабиб Нурмагомедов поддержал Армана Царукяна, который из-за травмы снялся с турнира против Ислама Махачева. У Нурмагомедова неоднократно срывались поединки на турнирах UFC. Об этом — в материале «РБК Спорт»

Хабиб Нурмагомедов (Фото: Global Look Press)

Армяно-российский боец Арман Царукян из-за травмы снялся с поединка против чемпиона UFC в легком весе россиянина Ислама Махачева. Поединок должен был возглавить турнир UFC 311, который пройдет в Лос-Анджелесе в ночь на 19 января. Также на турнире россиянин Умар Нурмагомедов подерется с грузином Мерабом Двалишвили за пояс в наилегчайшем весе.

Царукян не пришел на церемонию взвешивания перед турниром. Он снялся с боя из-за травмы спины. Новым соперником Махачева стал бразилец Ренато Мойкано.

Хабиб Нурмагомедов, бывший чемпион UFC в легком весе и секундант Махачева, поддержал Царукяна, заявив, что «такое может случиться с каждым».

«Если вы помните 2017 год, март, это случилось и со мной. После этого я ложусь в больницу, делаю операцию, возвращаюсь и говорю UFC: «Это была моя ошибка, дайте мне другого лучшего парня. Я собираюсь победить этого парня и заслужить свой титульный бой», — сказал Нурмагомедов на странице UFC в Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России).

Получил травму через 20 минут после подписания контракта

Нурмагомедов должен был провести бой против американца Дональда Серроне на турнире UFC 178, который состоялся в сентябре 2014-го. Однако уже через несколько часов после подписания контракта стало известно, что россиянин не сможет подраться из-за травмы колена. Позже глава UFC Дана Уайт рассказал, что Нурмагомедов «травмировал колено через 20 минут после того, как подписал контракт». У россиянина диагностировали разрыв крестообразных связок и мениска правого колена.

Вторая попытка провести поединок между Нурмагомедовым и Серроне была на турнире UFC 187, который должен был состояться в мае 2015 года. Бой должен был быть третьим по значимости в карде. Однако за три недели до поединка Нурмагомедов снова был вынужден сняться из-за травмы колена.

Пять раз срывался бой против Фергюсона

С 2015 года UFC пытался организовать поединок Нурмагомедова против американца Тони Фергюсона. Бойцы должны были подраться в декабре 2015 года на турнире UFC The Ultimate Fighter 22 Finale. Однако в конце октября россиянин сломал ребро и вновь не смог вернуться в октагон.

«Хочу извиниться перед моими болельщиками, я сломал ребро и опять выбыл с боя. Я очень хотел вернуться. Не уверен, вернусь ли я вообще когда-нибудь», — написал тогда Нурмагомедов на своей странице в Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России).

Следующий поединок Фергюсона и Нурмагомедова был запланирован на 16 апреля 2016 года в рамках турнира UFC on FOX 19, однако американец снялся с боя за десять дней до турнира из-за того, что у него была обнаружена кровь и жидкость в легких. На замену Фергюсону вышел американец Даррелл Хорчер, который потерпел поражение от Нурмагомедова техническим нокаутом во втором раунде. Тогда Нурмагомедов прервал самую длительную паузу в карьере, которая продлилась ровно два года.

Третий раз Нурмагомедов и Фергюсон должны были подраться 4 марта 2017 года на турнире UFC 209. Однако во время весогонки организм россиянина не выдержал, и спортсмен был госпитализирован из-за проблем с печенью или почками, которые были вызваны резкой сгонкой веса. В связи с тем, что Нурмагомедов снялся с турнира за день до его проведения, организаторы не смогли найти ему замену, и американец остался без боя.

Весной 2018 года Фергюсон стал временным чемпионом UFC, а Нурмагомедов заработал статус первого претендента. Их бой должен был состояться 7 апреля на турнире UFC 223. Однако 2 апреля поединок был отменен. Фергюсон порвал связки из-за того, что споткнулся о телевизионный кабель. В итоге Нурмагомедов подрался с американцем Элой Яквинтей, занимавшим 11-й номер рейтинга UFC легкого дивизиона. Россиянин победил его единогласным решением судей.

Последняя попытка UFC организовать этот долгожданный бой стала в апреле 2020 года на турнире UFC 249. На этот раз поединок сорвался из-за пандемии коронавируса. Глава UFC Дана Уайт отметил, что это произошло не по вине россиянина. «Хабиба закрыли в России. Все наделали много ошибок, в том числе здесь. Не виню Хабиба или кого-то еще. Так сложились обстоятельства. Организация этого турнира — самое тяжелое, что я когда-либо делал в своей жизни», — отметил Уайт в интервью ESPN.