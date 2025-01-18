 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Как срывались бои Хабиба Нурмагомедова в UFC

Хабиб Нурмагомедов поддержал Армана Царукяна, который из-за травмы снялся с турнира против Ислама Махачева. У Нурмагомедова неоднократно срывались поединки на турнирах UFC. Об этом — в материале «РБК Спорт»
Хабиб Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов (Фото: Global Look Press)

Армяно-российский боец Арман Царукян из-за травмы снялся с поединка против чемпиона UFC в легком весе россиянина Ислама Махачева. Поединок должен был возглавить турнир UFC 311, который пройдет в Лос-Анджелесе в ночь на 19 января. Также на турнире россиянин Умар Нурмагомедов подерется с грузином Мерабом Двалишвили за пояс в наилегчайшем весе.

Царукян не пришел на церемонию взвешивания перед турниром. Он снялся с боя из-за травмы спины. Новым соперником Махачева стал бразилец Ренато Мойкано.

Хабиб Нурмагомедов, бывший чемпион UFC в легком весе и секундант Махачева, поддержал Царукяна, заявив, что «такое может случиться с каждым».

«Если вы помните 2017 год, март, это случилось и со мной. После этого я ложусь в больницу, делаю операцию, возвращаюсь и говорю UFC: «Это была моя ошибка, дайте мне другого лучшего парня. Я собираюсь победить этого парня и заслужить свой титульный бой», — сказал Нурмагомедов на странице UFC в Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России).

Получил травму через 20 минут после подписания контракта

Нурмагомедов должен был провести бой против американца Дональда Серроне на турнире UFC 178, который состоялся в сентябре 2014-го. Однако уже через несколько часов после подписания контракта стало известно, что россиянин не сможет подраться из-за травмы колена. Позже глава UFC Дана Уайт рассказал, что Нурмагомедов «травмировал колено через 20 минут после того, как подписал контракт». У россиянина диагностировали разрыв крестообразных связок и мениска правого колена.

Вторая попытка провести поединок между Нурмагомедовым и Серроне была на турнире UFC 187, который должен был состояться в мае 2015 года. Бой должен был быть третьим по значимости в карде. Однако за три недели до поединка Нурмагомедов снова был вынужден сняться из-за травмы колена.

Пять раз срывался бой против Фергюсона

С 2015 года UFC пытался организовать поединок Нурмагомедова против американца Тони Фергюсона. Бойцы должны были подраться в декабре 2015 года на турнире UFC The Ultimate Fighter 22 Finale. Однако в конце октября россиянин сломал ребро и вновь не смог вернуться в октагон.

«Хочу извиниться перед моими болельщиками, я сломал ребро и опять выбыл с боя. Я очень хотел вернуться. Не уверен, вернусь ли я вообще когда-нибудь», — написал тогда Нурмагомедов на своей странице в Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России).

Следующий поединок Фергюсона и Нурмагомедова был запланирован на 16 апреля 2016 года в рамках турнира UFC on FOX 19, однако американец снялся с боя за десять дней до турнира из-за того, что у него была обнаружена кровь и жидкость в легких. На замену Фергюсону вышел американец Даррелл Хорчер, который потерпел поражение от Нурмагомедова техническим нокаутом во втором раунде. Тогда Нурмагомедов прервал самую длительную паузу в карьере, которая продлилась ровно два года.

Третий раз Нурмагомедов и Фергюсон должны были подраться 4 марта 2017 года на турнире UFC 209. Однако во время весогонки организм россиянина не выдержал, и спортсмен был госпитализирован из-за проблем с печенью или почками, которые были вызваны резкой сгонкой веса. В связи с тем, что Нурмагомедов снялся с турнира за день до его проведения, организаторы не смогли найти ему замену, и американец остался без боя.

Весной 2018 года Фергюсон стал временным чемпионом UFC, а Нурмагомедов заработал статус первого претендента. Их бой должен был состояться 7 апреля на турнире UFC 223. Однако 2 апреля поединок был отменен. Фергюсон порвал связки из-за того, что споткнулся о телевизионный кабель. В итоге Нурмагомедов подрался с американцем Элой Яквинтей, занимавшим 11-й номер рейтинга UFC легкого дивизиона. Россиянин победил его единогласным решением судей.

Последняя попытка UFC организовать этот долгожданный бой стала в апреле 2020 года на турнире UFC 249. На этот раз поединок сорвался из-за пандемии коронавируса. Глава UFC Дана Уайт отметил, что это произошло не по вине россиянина. «Хабиба закрыли в России. Все наделали много ошибок, в том числе здесь. Не виню Хабиба или кого-то еще. Так сложились обстоятельства. Организация этого турнира — самое тяжелое, что я когда-либо делал в своей жизни», — отметил Уайт в интервью ESPN.

Суд вынес приговор адвокатам Навального

Умер Дэвид Линч. Самые известные работы режиссера

Трамп планирует объявить криптовалюту национальным приоритетом

Новая модель обуви принесла Канье Уэсту $2,3 млн всего за сутки

Какой завтрак принесет максимум пользы и не разочарует по вкусу. Советы диетологов

Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году

Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году

Названы регионы с самыми агрессивными водителями

Топ-10 самых подешевевших автомобилей с пробегом в 2024 году

Овечкин сократил отставание от Гретцки и побил рекорд Ягра

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Альвина Цаканян
смешанные единоборства (ММА) единоборства UFC Хабиб Нурмагомедов Ислам Махачев Арман Царукян
Хабиб Нурмагомедов фото

Хабиб Нурмагомедов

спортсмен, боец смешанных единоборств, тренер, предприниматель
20 сентября 1988 года
Материалы по теме
Станет ли брат Хабиба Нурмагомедова чемпионом UFC
Спорт
Хабиб Нурмагомедов оценил нового соперника чемпиона UFC Махачева
Спорт
Мендес сравнил тренерские навыки Хабиба Нурмагомедова и его отца
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 января
EUR ЦБ: 104,86 (-0,95) Инвестиции, 17 янв, 18:07 Курс доллара на 18 января
USD ЦБ: 102,41 (+0,04) Инвестиции, 17 янв, 18:07
Как устроены энергетические гиганты РоссииРБК и Россети, 18:09
«Плагиатить нельзя цитировать»: как издательства проверяют книгиLife, 18:03
Один из лучших гимнастов Украины решил сменить гражданствоСпорт, 17:57
Москалькова сообщила о помощи Ватикана в обмене пленнымиПолитика, 17:57
Сыну Порошенко выписали штраф за неявку в военкоматПолитика, 17:46
В Петербурге женщина погибла после падения машины в каналОбщество, 17:36
Военные корабли НАТО начали патрулирование Балтийского моряПолитика, 17:22
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Бербок объяснила фото с протянувшим к ней руку ШольцемПолитика, 17:21
Каким будет ИТ будущегоРБК и Corpsoft24, 17:14
Фракция АдГ в Баварии предложила выслать украинских беженцев из ГерманииПолитика, 16:53
Фигурист Угожаев выиграл чемпионат России по прыжкамСпорт, 16:50
Как срывались бои Хабиба Нурмагомедова в UFCСпорт, 16:45
В Иркутске появился памятник Пригожину и УткинуПолитика, 16:40
Алексей Швед продолжит карьеру в «Зените»Спорт, 16:28