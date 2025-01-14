Станет ли брат Хабиба Нурмагомедова чемпионом UFC

Умар Нурмагомедов подерется за титул с чемпиона UFC в легчайшем дивизионе с Мерабом Двалишвили. Впервые в истории сразу два россиянина могут стать чемпионами в двух весовых категориях. Об этом — в материале «РБК Спорт»

Умар Нурмагомедов, Дана Уайт и Мераб Двалишвили (Фото: Chris Unger / Getty Images)

Когда и где пройдет бой

Турнир UFC 311 состоится в ночь на 19 января. Для российских зрителей этот турнир представляет большой интерес, поскольку сразу три россиянина выступят в чемпионских боях. Грузинский чемпион в легчайшем весе Мераб Двалишвили встретится с Умаром Нурмагомедовым, а обладатель титула чемпиона UFC в легком весе Ислам Махачев подерется с армяно-российским бойцом Арманом Царукяном.

Впервые в истории россияне могут стать действующими чемпионами сразу в двух весовых категориях. При этом титул может оказаться сразу у двух бойцов из команды Хабиба Нурмагомедова.

Изначально турнир планировали провести на арене Intuit Dome в Лос-Анджелесе. Однако из-за крупнейшего пожара в истории города, бушующего с 7 января, он перенесен в Инглвуд (округ Лос‑Анджелес). Глава UFC Дэйна Уайт отметил, что в случае усиления пожара турнир UFC 311 переедет в Лас‑Вегас.

Где смотреть трансляцию Двалишвили — Нурмагомедов в России

Трансляция турнира UFC 311 будет показана на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass. Предварительный кард стартует в 2:00 мск, бои основного карда начнутся в 6:00 мск.

В какой форме бойцы

Мераб Двалишвили (Фото: Global Look Press)

Чемпион UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили в сентябре 2024-го года выиграл титул, победив американца Шона О'Мэлли единогласным решением судей. Грузин впервые защитит свой титул в поединке с Нурмагомедовым.

Двалишвили дебютировал в UFC в декабре 2017-го года. Тогда он потерпел два поражения подряд от американцев Фрэнки Саенза и Рики Симона. После этого он одержал 11 побед подряд в организации, в том числе и над экс-чемпионом UFC Петром Яном.

Всего на счету 33-летнего Двалишвили 18 побед и четыре поражения. Стоит отметить, что лишь четыре победы грузинского бойца завершились досрочно (три нокаута и одна сдача). Большинство побед (78%, 14 поединков) доходили до судейского решения.

Умар Нурмагомедов (Фото: Global Look Press)

29-летний Умар Нурмагомедов - двоюродный брат экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Он дебютировал на UFC в январе 2021-го года и провел в организации шесть боев. В своем последнем поединке в августе Нурмагомедов победил американца Кори Сэндхагена в главном бою турнира UFC в Абу-Даби.

Россиянин идет на победной серию в ММА до 18 боев, он еще ни разу не проигрывал. Половину своих побед (50%) он одержал судейским решением, семь раз он выигрывал сабмишном (досрочная победа удушающим или болевым приемом) и два раза нокаутом.

Что говорят бойцы

Мераб Двалишвили (Фото: Chris Unger / Getty Images)

Двалишвили выразил уверенность, что сможет победить Нурмагомедова в предстоящем поединке. «Я собираюсь показать грузинскую борьбу и грузинскую силу. Я собираюсь сломать этого парня. Это будет отличный бой. Умар — хороший боец, но обычно, когда я дерусь с топовыми бойцами, я всегда выхожу победителем», — цитирует Двалишвили портал MMAJunkie.

Грузинский боец отметил, что собирается «научить Нурмагомедова скромности». «Умар — избалованный ребенок. Он вел себя неуважительно. Не хочу говорить об этом. 18 января я хочу все доказать. Я действительно усердно работаю», — сказал Двалишвили на канале The Schmo в YouTube.

Умар Нурмагомедов (Фото: Chris Unger / Getty Images)

В ответ Нурмагомедов заявил, что будет решать все вопросы с Двалишвили в октагоне. «Многие люди по всему миру могут только разговаривать. Что касается меня, я просто хочу забрать его пояс. И если у этого парня есть что‑то личное (против меня), ему придется что‑то предпринять. Я решу все вопросы в клетке. А после этого посмотрим, что он будет делать», — приводит слова Нурмагомедова MMA Junkie.

Нурмагомедов добавил, что у грузинского бойца нет навыков для победы над ним. «В бою может произойти все, что угодно. Но этот парень не победит меня. Никогда. Это я могу точно сказать. У него нет навыков, чтобы победить меня», — отметил он.

Двалишвили — Нурмагомедов. Кто фаворит

Букмекеры называют Нурмагомедова фаворитом с коэффициентом 1,17 — 1,28, действующий чемпион является аутсайдером с котировками 3,70 — 4,50. По прогнозам букмекеров, турнир с наибольшей вероятностью завершится судейским решением (1,57).

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе американец Шон О'Мэлли, который потерял титул в сентябре после поражения от Двалишвили, заявил, что хочет подраться с победителем поединка.

«В идеале Мераб побеждает Умара, и я получаю реванш. Но если победит Умар, значит, моим соперником будет Умар. Вот чего я хочу дальше — титульный бой. Надеюсь, в середине следующего года», — приводит слова О'Мэлли портал MMA Fighting.

Бывший чемпион UFC американец Джамал Хилл считает, что грузинский боец сможет защитить свой титул. «Я предвзят. Что касается этого боя, не могу быть объективен. Всегда ставлю на Мераба. Без сомнений, мой прогноз — победа Мераба», — сказал Хилл в интервью YouTube-каналу Джеймса Линча.

Бывший двукратный чемпион UFC в наилегчайшем весе Дейвисон Фигерейду также больше склоняется к победе Двалишвили. «Причина, по которой я это делаю, в том, что его удары хоть и не отличаются утонченностью, но ему удается утомить соперников и сбить их с толку, чтобы уронить на настил. С другой стороны, Умар — парень, который умеет отлично бороться, так что для Мераба всегда есть риск. Но я вижу, как после пяти раундов судья поднимет руку Двалишвили», — приводит слова Фигейреду издание MMAJunkie.

Американец Кори Сэндхаген, занимающий четвертое место в рейтинге UFC легчайшего дивизиона, уверен в том, что Нурмагомедов победит действующего обладателя титула UFC.

«Думаю, что Умар, вероятно, победит. Я просто не вижу для Мераба способов достижения победы. Не думаю, что Двалишвили сможет с ним работать в стойке, проводить тейкдауны и контролировать, как он делал это с О’Мэлли и другими парнями. Умар, скорее всего, будет защищаться от многих попыток перевода, держать бой в стойке», — заявил Сэндхаген в интервью YouTube-каналу Middle Easy.

Сэндхаген отметил, что Нурмагомедов быстр и у него хорошие удары ногами. «Кроме того, поскольку Двалишвили много несет чуши, я бы хотел посмотреть, как его немного «накажут», дав в соперники парня, который имеет борцовскую базу, но не будет бороться. Так что сейчас я в команде Умара», — добавил он.

Бывший чемпион UFC в среднем весе Люк Рокхолд считает, что Нурмагомедов может победить грузинского бойца во всех аспектах. «Он (Нурмагомедов. — РБК.) может перебить его, сконтрить переводы Мераба и забрать его спину. Я не вижу никакого другого исхода в этом бою», — сказал Рокхолд в интервью YouTube-каналу JAXXON PODCAST.