 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Италия. Суперкубок. Эр-Рияд Наполи Милан 1 2,9 x 3 2 2,8 Футбол Италия. Суперкубок. Эр-Рияд Болонья Интер Милан 1 5,4 x 3,85 2 1,65 Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Боруссия Дортмунд Боруссия Менхенгладбах 1 1,5 x 4,7 2 6 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Сити Вест Хэм 1 1,2 x 7,2 2 12 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Тоттенхэм Ливерпуль 1 3,35 x 3,75 2 2,05 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ньюкасл Челси 1 2,75 x 3,55 2 2,45 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Эвертон Арсенал 1 5,7 x 3,9 2 1,6 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Реал Севилья 1 1,2 x 6,6 2 13 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Ювентус Рома 1 2,05 x 3,2 2 3,95 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,87 x 58 2 1,42 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,62 x 53 2 2,36 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,1 x 69 2 7 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,44 x 58 2 2,8 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,66

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Спорт⁠,
0

«Изменил все». Как футбольный мир оценил историческую игру Сафонова

Во Франции оценили игру Сафонова фразами «изменил все» и «сделал ПСЖ чемпионом»
Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов стал главным героем Межконтинентального кубка — первым в истории турниров ФИФА отразил 4 удара подряд в серии пенальти и принес клубу победу. О реакции на игру россиянина — в материале «РБК Спорт»
Вратарь ПСЖ и сборной России&nbsp;Матвей Сафонов
Вратарь ПСЖ и сборной России Матвей Сафонов (Фото: FIFA)

«Пари Сен-Жермен» обыграл в финале футбольного Межконтинентального кубка бразильский «Фламенго» и впервые завоевал этот трофей. Основное время закончилось со счетом 1:1, а серия пенальти — 2:1.

В серии пенальти российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов отразил четыре пенальти подряд, чем привел в восторг футбольную общественность. Никто ранее не отражал четыре подряд пенальти в истории турниров ФИФА. А в составе ПСЖ никто в ХХI веке не отражал четыре пенальти в одной серии.

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи назвал игру российского Матвея Сафонова в финале потрясающей «Это великолепно. У нас два действительно первоклассных вратаря. Отразить четыре удара — это нечто потрясающее», — цитирует катарского функционера RMC.

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике признался, что впервые увидел четыре отраженных одним вратарем пенальти в одной серии.

«Я очень рад, что у нас есть три вратаря высочайшего уровня. Он показал большой профессионализм. Впервые вижу, чтобы вратарь отбил четыре пенальти», — испанского тренера цитирует L'Equipe.

Капитан ПСЖ Маркиньос отметил, что игра Сафонова вселила в игроков французской команды уверенность.

«В такие моменты крайне важно иметь такого вратаря, который может вселить в нас уверенность, — цитирует бразильца Le Parisien. — Мы должны поблагодарить весь персонал за то, как хорошо его подготовили и поддержали. У него есть свои сильные стороны: умение вовремя реагировать, ведь ему противостояли высококлассные игроки, которые обычно очень хорошо бьют по воротам. Но опять же, в таких ситуациях нам действительно нужен вратарь, который вселяет в нас уверенность.

«Сафонов сыграл просто невероятно, — заявил в свою очередь защитник ПСЖ Нуну Мендеш. — Мы поблагодарили его после матча. Он очень хороший человек».

Французский полузащитник Уоррен Заир-Эмери подчеркнул, что Сафонов был готов к этому моменту. «Он ждал его и в результате показал лучшие качества. Матвей очень хорошо влился в команду, быстро выучил французский, всегда слушает и дает все самое лучшее. Именно такие игроки нам нужны».

L'Equipe назвал игру Сафонова «феноменальной» и даже «легендарной». «Его игра действительно изменило всё», — отмечает издание, которое оценило игру россиянина на 9 баллов из 10.

Радио RMC отреагировал на победу заголовком: «Сафонов разгромил «Фламенго»

Главный тренер «Фламенго» Филипе Луис оценил хладнокровие Сафонова.

«Вероятно, вратарь «ПСЖ» очень тщательно изучал данные. Он ждал удар Педро и остался по центру при пенальти Лео Перейры. Такое ощущение, что он видел нашу вчерашнюю тренировку. Это стоит похвалы», — цитирует бразильского тренера Globo.

Легендарный французский тренер Арсен Венгер не скрывал восхищения от игры россиянинв. «Матвей Сафонов был потрясающим! Он обладает топовыми качествами, и теперь ему нужно играть в большем количестве матчей, — заявил Венгер «Советскому спорту».

Один из лучших вратарей в истории Джанлуиджи Буффон подчеркнул, что Сафонов реализовал один из немногих шансов.

«Я очень рад за Матвея, потому что он талантливый вратарь, и в последние годы у него было не так много возможностей проявить себя. Отлично!» — цитирует итальянца Sport24.

Авторы
Теги
Руслан Алиев
Матвей Сафонов ПСЖ Межконтинентальный кубок

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 18 декабря
EUR ЦБ: 94,15 (+0,34) Инвестиции, 10:58 Курс доллара на 18 декабря
USD ЦБ: 80,38 (+0,95) Инвестиции, 10:58
На северо-востоке Москвы загорелся склад с косметикой Общество, 11:18
Как выбрать элитную недвижимость для инвестиций Недвижимость, 11:17
К проекту «Зима в Москве» присоединились 50 сетей с 1600 ивентами Отрасли, 11:09
Российский боец из-за допинга лишился титула чемпиона PFL Спорт, 11:08
Зима без снега: как выбрать шины РБК и Ikon Tyres, 11:00
«Изменил все». Как футбольный мир оценил историческую игру Сафонова Спорт, 10:59
Зачем компаниям мотивация: анализ российского рынка Тренды, 10:56
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Провайдер объяснил лишение домена сайта издания Republic Технологии и медиа, 10:54
Де Вевер исключил использование активов России без условий Бельгии Политика, 10:51
На финишной прямой: как дожить до праздников и не перегореть Образование, 10:46
Politico узнало о главной цели стран ЕС на саммите в Брюсселе Политика, 10:46
Что происходит с рынком промышленной автоматизации России Тренды, 10:46
Сколько Египет зарабатывает на Суэцком канале и индустрии путешествий РБК и РЭЦ, 10:45
Выйти из хаоса: нужна ли небольшой компании или ИП бизнес-стратегияПодписка на РБК, 10:44