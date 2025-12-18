«Изменил все». Как футбольный мир оценил историческую игру Сафонова

Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов стал главным героем Межконтинентального кубка — первым в истории турниров ФИФА отразил 4 удара подряд в серии пенальти и принес клубу победу. О реакции на игру россиянина — в материале «РБК Спорт»

Вратарь ПСЖ и сборной России Матвей Сафонов (Фото: FIFA)

«Пари Сен-Жермен» обыграл в финале футбольного Межконтинентального кубка бразильский «Фламенго» и впервые завоевал этот трофей. Основное время закончилось со счетом 1:1, а серия пенальти — 2:1.

В серии пенальти российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов отразил четыре пенальти подряд, чем привел в восторг футбольную общественность. Никто ранее не отражал четыре подряд пенальти в истории турниров ФИФА. А в составе ПСЖ никто в ХХI веке не отражал четыре пенальти в одной серии.

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи назвал игру российского Матвея Сафонова в финале потрясающей «Это великолепно. У нас два действительно первоклассных вратаря. Отразить четыре удара — это нечто потрясающее», — цитирует катарского функционера RMC.

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике признался, что впервые увидел четыре отраженных одним вратарем пенальти в одной серии.

«Я очень рад, что у нас есть три вратаря высочайшего уровня. Он показал большой профессионализм. Впервые вижу, чтобы вратарь отбил четыре пенальти», — испанского тренера цитирует L'Equipe.

Капитан ПСЖ Маркиньос отметил, что игра Сафонова вселила в игроков французской команды уверенность.

«В такие моменты крайне важно иметь такого вратаря, который может вселить в нас уверенность, — цитирует бразильца Le Parisien. — Мы должны поблагодарить весь персонал за то, как хорошо его подготовили и поддержали. У него есть свои сильные стороны: умение вовремя реагировать, ведь ему противостояли высококлассные игроки, которые обычно очень хорошо бьют по воротам. Но опять же, в таких ситуациях нам действительно нужен вратарь, который вселяет в нас уверенность.

«Сафонов сыграл просто невероятно, — заявил в свою очередь защитник ПСЖ Нуну Мендеш. — Мы поблагодарили его после матча. Он очень хороший человек».

Французский полузащитник Уоррен Заир-Эмери подчеркнул, что Сафонов был готов к этому моменту. «Он ждал его и в результате показал лучшие качества. Матвей очень хорошо влился в команду, быстро выучил французский, всегда слушает и дает все самое лучшее. Именно такие игроки нам нужны».

L'Equipe назвал игру Сафонова «феноменальной» и даже «легендарной». «Его игра действительно изменило всё», — отмечает издание, которое оценило игру россиянина на 9 баллов из 10.

Радио RMC отреагировал на победу заголовком: «Сафонов разгромил «Фламенго»

Главный тренер «Фламенго» Филипе Луис оценил хладнокровие Сафонова.

«Вероятно, вратарь «ПСЖ» очень тщательно изучал данные. Он ждал удар Педро и остался по центру при пенальти Лео Перейры. Такое ощущение, что он видел нашу вчерашнюю тренировку. Это стоит похвалы», — цитирует бразильского тренера Globo.

Легендарный французский тренер Арсен Венгер не скрывал восхищения от игры россиянинв. «Матвей Сафонов был потрясающим! Он обладает топовыми качествами, и теперь ему нужно играть в большем количестве матчей, — заявил Венгер «Советскому спорту».

Один из лучших вратарей в истории Джанлуиджи Буффон подчеркнул, что Сафонов реализовал один из немногих шансов.

«Я очень рад за Матвея, потому что он талантливый вратарь, и в последние годы у него было не так много возможностей проявить себя. Отлично!» — цитирует итальянца Sport24.