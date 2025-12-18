 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Тренера ПСЖ возмутил вопрос о Сафонове после победы в финале турнира ФИФА

Тренера ПСЖ возмутил вопрос о Сафонове после победы в Межконтинентальном кубке
Россиянин до конца ноября не провел ни одного матча в сезоне и считался беспросветным резервистом. Главный тренер ПСЖ Луис Энрике видел первым номером только Люку Шевалье, пополнившего клуб в межсезонье
Фото: TG/ Матвей Сафонов
Фото: TG/ Матвей Сафонов

Главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Луис Энрике после победы в Межконтинентальном кубке отказался отвечать на вопрос, сможет ли российский вратарь Матвей Сафонов побороться за место первого голкипера команды с Люкой Шевалье в свете феноменальной игры в финале. Испанского тренера цитирует L'Equipe

«Вы действительно считаете, что сейчас подходящее время для разговора об этом? Сейчас время отпраздновать победу, поздравить всех игроков, сотрудников, болельщиков клуба. Всех, кто причастен к этому», — заявил он.

Save4nov. Как россиянин стал героем турнира ФИФА и вошел в историю
Спорт

Россиянин до конца ноября не провел ни одного матча в сезоне и считался беспросветным резервистом. Главный тренер ПСЖ Луис Энрике видел первым номером только Люку Шевалье, пополнившего клуб в межсезонье.

В ноябре Шевалье получил травму. И Сафонов в первых двух матчах отыграл «на ноль» — в чемпионате страны и Лиге чемпионов.

После второй игры Шевалье вернулся в состав, но россиянин продолжил играть. Ведущее французское издание L'Equipe отметило, что «на этот раз Матвей Сафонов воспользовался своим шансом и готов возобновить конкуренцию».

В результате Сафонов вышел в стартовом составе на четвертую игру подряд — в финале Межконтинентального кубка.

ПСЖ обыграл в финале бразильский «Фламенго» и впервые завоевал этот трофей. Основное время закончилось со счетом 1:1, а серия пенальти — 2:1.

Главным героем стал российский вратарь Матвей Сафонов. В серии пенальти россиянин отразил четыре удара подряд, благодаря чему французский клуб победил, поскольку игроки команды не реализовали два пенальти.

«Я впервые вижу, чтобы вратарь отразил четыре пенальти», — отметил главный тренер ПСЖ Луис Энрике.

Сафонов первым в истории турниров ФИФА отразил четыре подряд пенальти. И стал первым вратарем ПСЖ в XXI веке, отразившим четыре пенальти в одной серии.

Россиянина в итоге признали лучшим игроком финала.

Авторы
Теги
Руслан Алиев
Олег Сафонов Луис Энрике ПСЖ Межконтинентальный кубок

