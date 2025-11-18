«Динамо» проиграло «Спартаку» в первом матче после увольнения Кудашова

Встреча завершилась со счетом 2:4

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Московское «Динамо» проиграло столичному «Спартаку» со счетом 2:4 в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

В составе гостей шайбы забросили Александр Беляев (19-я минута), Джоуи Кин (23) и Иван Морозов (42). У хозяев отличились Антон Слепышев (46) и Максим Мамин (50).

«Динамо» потерпело четвертое поражение в пяти последних встречах.

Накануне «Динамо» объявило о расторжении контракта с главным тренером Алексеем Кудашовым по инициативе клуба. Он работал в «Динамо» с 2021 года, провел 321 матч во главе команды, завоевал Кубок мэра Москвы (2021 год, товарищеский турнир), Кубок континента (2024) и бронзовые медали чемпионата КХЛ (2025). В конце сентября Кудашов стал самым побеждающим тренером «Динамо» в КХЛ, побив рекорд Олега Знарка (176). Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Вячеслав Козлов.

Капитан «Динамо» Игорь Ожиганов стал девятым защитником в истории КХЛ, кто провел 800 матчей.

«Динамо» набрало 33 очка в 27 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» с 31 очком расположился на шестой строчке.

В следующем матче 20 ноября «Динамо» примет новосибирскую «Сибирь», «Спартак» в тот же день в гостях сыграет с «Торпедо».

Другие результаты игрового дня в КХЛ:

«Трактор» (Челябинск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:4;

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 6:3;

«Лада» (Тольятти) — «Авангард» (Омск) — 0:3;

«Ак Барс» (Казань) — ЦСКА (Москва) — 1:4;

«Северсталь» (Череповец) — «Динамо» (Минск) — 4:2;

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Адмирал» (Владивосток) — 1:2 Б.