«Динамо» проиграло «Спартаку» в первом матче после увольнения Кудашова
Московское «Динамо» проиграло столичному «Спартаку» со счетом 2:4 в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.
В составе гостей шайбы забросили Александр Беляев (19-я минута), Джоуи Кин (23) и Иван Морозов (42). У хозяев отличились Антон Слепышев (46) и Максим Мамин (50).
«Динамо» потерпело четвертое поражение в пяти последних встречах.
Накануне «Динамо» объявило о расторжении контракта с главным тренером Алексеем Кудашовым по инициативе клуба. Он работал в «Динамо» с 2021 года, провел 321 матч во главе команды, завоевал Кубок мэра Москвы (2021 год, товарищеский турнир), Кубок континента (2024) и бронзовые медали чемпионата КХЛ (2025). В конце сентября Кудашов стал самым побеждающим тренером «Динамо» в КХЛ, побив рекорд Олега Знарка (176). Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Вячеслав Козлов.
Капитан «Динамо» Игорь Ожиганов стал девятым защитником в истории КХЛ, кто провел 800 матчей.
«Динамо» набрало 33 очка в 27 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» с 31 очком расположился на шестой строчке.
В следующем матче 20 ноября «Динамо» примет новосибирскую «Сибирь», «Спартак» в тот же день в гостях сыграет с «Торпедо».
Другие результаты игрового дня в КХЛ:
«Трактор» (Челябинск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:4;
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 6:3;
«Лада» (Тольятти) — «Авангард» (Омск) — 0:3;
«Ак Барс» (Казань) — ЦСКА (Москва) — 1:4;
«Северсталь» (Череповец) — «Динамо» (Минск) — 4:2;
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Адмирал» (Владивосток) — 1:2 Б.
