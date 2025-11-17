«Динамо» объявило об отставке тренера-рекордсмена «по инициативе клуба»
Московское «Динамо» объявило о расторжении контракта с главным тренером Алексеем Кудашовым по инициативе клуба.
«Динамо» проиграло три из четырех последних матчей и занимает пятое место в таблице Западной конференции КХЛ.
Кудашов работал в «Динамо» с 2021 года, провел 321 матч во главе команды, завоевал Кубок мэра Москвы (2021 год, товарищеский турнир), Кубок континента (2024) и бронзовые медали чемпионата КХЛ (2025).
В конце сентября Кудашов стал самым побеждающим тренером «Динамо» в КХЛ, побив рекорд Олега Знарка (176).
Накануне вечером об отставке тренера сообщил «Спорт-Экспресс», Кудашов подтвердил эту информацию «Матч ТВ».
Исполняющим обязанности главного тренера назначен Вячеслав Козлов, который с 2021 года до мая 2025-го работал в штабе Кудашова и в сентябре вернулся в клуб.
