«Динамо» объявило об отставке тренера-рекордсмена «по инициативе клуба»

«Динамо» объявило об отставке самого побеждающего тренера «по инициативе клуба»

Алексей Кудашов в сентябре побил рекорд Олега Знарка по победам с «Динамо» в КХЛ, но его отправили в отставку. Команду временно возглавил Вячеслав Козлов. «Динамо» идет пятым в Западной конференции

Алексей Кудашов (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Московское «Динамо» объявило о расторжении контракта с главным тренером Алексеем Кудашовым по инициативе клуба.

«Динамо» проиграло три из четырех последних матчей и занимает пятое место в таблице Западной конференции КХЛ.

Кудашов работал в «Динамо» с 2021 года, провел 321 матч во главе команды, завоевал Кубок мэра Москвы (2021 год, товарищеский турнир), Кубок континента (2024) и бронзовые медали чемпионата КХЛ (2025).

В конце сентября Кудашов стал самым побеждающим тренером «Динамо» в КХЛ, побив рекорд Олега Знарка (176).

Накануне вечером об отставке тренера сообщил «Спорт-Экспресс», Кудашов подтвердил эту информацию «Матч ТВ».

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Вячеслав Козлов, который с 2021 года до мая 2025-го работал в штабе Кудашова и в сентябре вернулся в клуб.