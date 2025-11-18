ЦСКА забил четыре шайбы после 15 бросков и победил «Ак Барс»

«Армейцы» победили в гостях со счетом 4:1

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Московский ЦСКА обыграл казанский «Ак Барс» со счетом 4:1 в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Максим Соркин (20-я минута), Дмитрий Бучельников (33), Павел Карнаухов (37) и Кирилл Долженков (46). У проигравших отличился Илья Сафонов (19).

ЦСКА, который нанес только 15 бросков по воротам соперника, прервал свою серию из двух поражений. «Ак Барс» проиграл в пятый раз в семи последних встречах.

ЦСКА набрал 29 очков в 28 матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Ак Барс» с 36 очками расположился на третьей строчке на Востоке.

В следующем матче 20 ноября ЦСКА в гостях сыграет с минским «Динамо», «Ак Барс» днем позже на выезде встретится с нижнекамским «Нефтехимиком».