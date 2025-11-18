 Перейти к основному контенту
Спорт
«Металлург» победил в первом за 11 лет матче Кузнецова в Челябинске

«Металлург» обыграл «Трактор» в первом за 11 лет матче Кузнецова в Челябинске
Магнитогорский «Металлург» обыграл «Трактор» со счетом 4:3. Обладатель Кубка Стэнли 2018 года Евгений Кузнецов результативными действиями не отметился
Евгений Кузнецов
Евгений Кузнецов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Магнитогорский «Металлург» обыграл челябинский «Трактор» со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Роман Канцеров (четвертая минута), Руслан Исхаков (12), Александр Сиряцкий (39) и Валерий Орехов (48). У проигравших отличились Михаил Григоренко (девятая минута), Григорий Дронов (51) и Джош Ливо (56).

Обладатель Кубка Стэнли 2018 года форвард «Металлурга» Евгений Кузнецов, который является воспитанником «Трактора», провел первый матч в Челябинске с марта 2014 года. Результативными действиями он не отметился, во втором периоде Григоренко в борьбе за шайбу случайно разбил ему лицо и получил двойной малый штраф за игру высоко поднятой клюшкой.

«Трактор», финалист Кубка Гагарина прошлого сезона, накануне лишился тренера. Канадец Бенуа Гру решил уйти из челябинского клуба, сославшись на усталость.

«Металлург» набрал 44 очка в 28 матчах и продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. «Трактор», проигравший третий раз подряд, с 31 очком в 29 встречах расположился на шестой строчке.

В следующем матче «Металлург» 20 ноября в гостях сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом», «Трактор» в тот же день примет хабаровский «Амур».

