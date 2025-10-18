«Вашингтон» проведет церемонию в честь 900-го гола и 1500 матчей Овечкина

Для достижения этих отметок в регулярных чемпионатах НХЛ россиянину осталось забросить две шайбы и провести четыре встречи

Александр Овечкин (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

«Вашингтон Кэпиталз» проведет торжественную церемонию в честь российского капитана клуба Александра Овечкина по случаю его 900 заброшенных шайб и 1500 сыгранных матчей в НХЛ.

«Перед одним из предстоящих матчей «Кэпиталз» проведут специальную церемонию, чтобы отметить заслуги Овечкина и отпраздновать столь знаменательные события в его карьере, как 900 голов и 1500 матчей в НХЛ», — сообщили «РИА Новости» в пресс-службе «Вашингтона».

Ранее в НХЛ говорили, что не будут устраивать специальную церемонию, когда 40-летний Овечкин первым в истории лиги забросит 900 шайб в регулярном чемпионате.

Овечкин является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В прошлом сезоне россиянин превзошел рекорд канадского форварда Уэйна Гретцки (894 гола). В ночь на 18 октября в домашнем матче против «Миннесоты Уайлд» 40-летний россиянин забросил 898-ю шайбу, свою первую в новом сезоне.

Овечкину осталось провести еще четыре встречи, чтобы достичь отметки в 1500 матчей в регулярном чемпионате НХЛ в карьере.