Футбол Россия. Премьер-Лига Сочи Зенит 1 7,9 x 4,8 2 1,4 Футбол Россия. Премьер-Лига Рубин Балтика 1 2,65 x 2,9 2 3 Футбол Россия. Премьер-Лига Динамо Ахмат 1 1,75 x 3,9 2 4,5 Футбол Англия. Премьер-Лига Ливерпуль Манчестер Юнайтед 1 1,6 x 4,3 2 5,1 Футбол Италия. Серия А Милан Фиорентина 1 1,55 x 4,1 2 6,2 Футбол Фонбет Кубок России Динамо Махачкала Спартак 1 4,9 x 3,65 2 1,75 Футбол Фонбет Кубок России ЦСКА Акрон 1 1,37 x 5,2 2 7,7 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Кайрат Алматы Пафос 1 2,75 x 3,3 2 2,6 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Арсенал Атлетико 1 1,58 x 4,05 2 5,8 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Байер ПСЖ 1 5 x 4,2 2 1,62 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Атлетик Бильбао Карабах 1 1,33 x 5,2 2 9,5 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Монако Тоттенхэм 1 2,9 x 3,65 2 2,3 Единоборства MMA. UFC 321. Остров Яс. Абу-Даби. Титульный бой. Тяжелый вес. 5 раундов Том Аспиналл Сириль Ган 1 1,23 x 66 2 4,4 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
«Вашингтон» проведет церемонию в честь 900-го гола и 1500 матчей Овечкина

Для достижения этих отметок в регулярных чемпионатах НХЛ россиянину осталось забросить две шайбы и провести четыре встречи
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

«Вашингтон Кэпиталз» проведет торжественную церемонию в честь российского капитана клуба Александра Овечкина по случаю его 900 заброшенных шайб и 1500 сыгранных матчей в НХЛ.

«Перед одним из предстоящих матчей «Кэпиталз» проведут специальную церемонию, чтобы отметить заслуги Овечкина и отпраздновать столь знаменательные события в его карьере, как 900 голов и 1500 матчей в НХЛ», — сообщили «РИА Новости» в пресс-службе «Вашингтона».

Ранее в НХЛ говорили, что не будут устраивать специальную церемонию, когда 40-летний Овечкин первым в истории лиги забросит 900 шайб в регулярном чемпионате.

Сколько заработал Овечкин за карьеру в НХЛ
Спорт
Александр Овечкин

Овечкин является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В прошлом сезоне россиянин превзошел рекорд канадского форварда Уэйна Гретцки (894 гола). В ночь на 18 октября в домашнем матче против «Миннесоты Уайлд» 40-летний россиянин забросил 898-ю шайбу, свою первую в новом сезоне.

Овечкину осталось провести еще четыре встречи, чтобы достичь отметки в 1500 матчей в регулярном чемпионате НХЛ в карьере.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

