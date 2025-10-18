«Вашингтон» проведет церемонию в честь 900-го гола и 1500 матчей Овечкина
«Вашингтон Кэпиталз» проведет торжественную церемонию в честь российского капитана клуба Александра Овечкина по случаю его 900 заброшенных шайб и 1500 сыгранных матчей в НХЛ.
«Перед одним из предстоящих матчей «Кэпиталз» проведут специальную церемонию, чтобы отметить заслуги Овечкина и отпраздновать столь знаменательные события в его карьере, как 900 голов и 1500 матчей в НХЛ», — сообщили «РИА Новости» в пресс-службе «Вашингтона».
Ранее в НХЛ говорили, что не будут устраивать специальную церемонию, когда 40-летний Овечкин первым в истории лиги забросит 900 шайб в регулярном чемпионате.
Овечкин является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В прошлом сезоне россиянин превзошел рекорд канадского форварда Уэйна Гретцки (894 гола). В ночь на 18 октября в домашнем матче против «Миннесоты Уайлд» 40-летний россиянин забросил 898-ю шайбу, свою первую в новом сезоне.
Овечкину осталось провести еще четыре встречи, чтобы достичь отметки в 1500 матчей в регулярном чемпионате НХЛ в карьере.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели
Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии
Дайджест глобальных технологических трендов
Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес
AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью
Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?