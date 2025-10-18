НХЛ не будет организовывать церемонию в честь 900-го гола Овечкина

Российскому капитану «Вашингтона» осталось забросить две шайбы, чтобы первым в истории НХЛ достичь отметки в 900 шайб в регулярном чемпионате в карьере

Александр Овечкин (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

НХЛ не будет устраивать специальную церемонию, когда российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин первым в истории лиги забросит 900 шайб в регулярном чемпионате. Об этом «Чемпионату» заявил вице-комиссар НХЛ Билл Дэйли.

«Празднования по случаю юбилейных голов обычно организуют клубы, а не лига. Нас, как правило, приглашают принять участие в церемонии», — сказал Дэйли.

Овечкин является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В прошлом сезоне россиянин превзошел рекорд канадского форварда Уэйна Гретцки (894 гола). В ночь на 18 октября в домашнем матче против «Миннесоты Уайлд» 40-летний россиянин забросил 898-ю шайбу, свою первую в новом сезоне.

Контракт форварда с «Вашингтоном» действует еще сезон. Россиянин ранее говорил, что пока не думает о новом соглашении в НХЛ.