НХЛ не будет организовывать церемонию в честь 900-го гола Овечкина
НХЛ не будет устраивать специальную церемонию, когда российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин первым в истории лиги забросит 900 шайб в регулярном чемпионате. Об этом «Чемпионату» заявил вице-комиссар НХЛ Билл Дэйли.
«Празднования по случаю юбилейных голов обычно организуют клубы, а не лига. Нас, как правило, приглашают принять участие в церемонии», — сказал Дэйли.
Овечкин является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В прошлом сезоне россиянин превзошел рекорд канадского форварда Уэйна Гретцки (894 гола). В ночь на 18 октября в домашнем матче против «Миннесоты Уайлд» 40-летний россиянин забросил 898-ю шайбу, свою первую в новом сезоне.
Контракт форварда с «Вашингтоном» действует еще сезон. Россиянин ранее говорил, что пока не думает о новом соглашении в НХЛ.
