Овечкин забросил первую шайбу в сезоне НХЛ, прервав антирекордную серию
Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отличился в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты Уайлд».
В первых четырех встречах сезоне на его счету были только две результативные передачи. Овечкин в третий раз в карьере остался без заброшенных шайб в первых четырех матчах сезона НХЛ
40-летний Овечкин получил травму «нижней части тела» в середине сентября, в первый день тренировочного лагеря, но пропустил несколько предсезонных встреч.
После наступления 36 лет спортсмен сложнее входит в сезон, в 2023 году он прерывал безголевую серию в пятой игре после старта сезона, в остальных трех случаях — в четвертой. При этом до 36 лет у него лишь раз случалось подобное. В 2013 году безголевая серия составила четыре матча на старте.
Овечкин является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В прошлом сезоне россиянин превзошел рекорд канадского форварда Уэйна Гретцки (894 гола).
Контракт форварда с «Вашингтоном» действует еще сезон. Россиянин ранее говорил, что пока не думает о новом соглашении в НХЛ
Овечкин начинал карьеру в «Динамо», за которое играл в чемпионских сезонах (2005, 2013). С «Вашингтоном» Овечкин выиграл Кубок Стэнли в 2018 году, также на его счету три золота чемпионатов мира со сборной России.
