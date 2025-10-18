 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Овечкин забросил первую шайбу в сезоне НХЛ, прервав антирекордную серию

Российский капитан «Вашингтона», который в третий раз в карьере не смог забросить шайбу в первых четырех матчах сезона НХЛ, наконец поразил ворота соперника в игре против «Миннесоты»
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отличился в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты Уайлд».

В первых четырех встречах сезоне на его счету были только две результативные передачи. Овечкин в третий раз в карьере остался без заброшенных шайб в первых четырех матчах сезона НХЛ

Овечкин не может забить на старте НХЛ. Что происходит с лучшим снайпером
Спорт
Александр Овечкин

40-летний Овечкин получил травму «нижней части тела» в середине сентября, в первый день тренировочного лагеря, но пропустил несколько предсезонных встреч.

После наступления 36 лет спортсмен сложнее входит в сезон, в 2023 году он прерывал безголевую серию в пятой игре после старта сезона, в остальных трех случаях — в четвертой. При этом до 36 лет у него лишь раз случалось подобное. В 2013 году безголевая серия составила четыре матча на старте.

Овечкин является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В прошлом сезоне россиянин превзошел рекорд канадского форварда Уэйна Гретцки (894 гола).

Контракт форварда с «Вашингтоном» действует еще сезон. Россиянин ранее говорил, что пока не думает о новом соглашении в НХЛ

Овечкин начинал карьеру в «Динамо», за которое играл в чемпионских сезонах (2005, 2013). С «Вашингтоном» Овечкин выиграл Кубок Стэнли в 2018 году, также на его счету три золота чемпионатов мира со сборной России.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Теги
Персоны
Хоккей НХЛ Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин
Александр Овечкин фото
Александр Овечкин
спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
