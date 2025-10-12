Овечкин заработал более $170 млн в НХЛ к 40 годам

Сколько заработал Овечкин за карьеру в НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин начал свой заключительный сезон в НХЛ. Он является самым высокооплачиваемым игроком в истории лиги. Сколько заработал Овечкин в НХЛ — об этом в материале «РБК Спорт»

Александр Овечкин (Фото: Jared C. Tilton / Getty Images)

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин начал в НХЛ свой 21-й сезон, который может стать для россиянина последним в лиге.

Овечкин второй год подряд является самым высокооплачиваемым игроком за карьеру НХЛ, по данным статистического портала Sportrac.

Александр Овечкин (Фото: Scott Taetsch / Getty Images)

По подсчетам Sportrac, за сезон 2024/25 Овечкин заработал $11 млн. С учетом прошлого сезона доход капитана «Вашингтона» за карьеру составил $161,72 млн. Он второй год подряд возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых хоккеистов НХЛ.

Вслед за ним расположился канадский форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби — $155,89 млн, который в прошедшем сезоне заработал $3 млн, а третий — российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин ($146,87 млн), получивший $5,6 млн за сезон 2024/25.

В пятерку также вошли капитан «Лос-Анджелеса» Анже Копитар ($136,25 млн) и завершивший карьеру Яромир Ягр ($135,38 млн).

Сколько заработает Овечкин с учетом сезона 2025/26

Контракт Овечкина с «Кэпиталз» рассчитан до конца сезона 2025/26. По подсчетам Sportrac, в нынешнем сезоне его заработок вырастет до $170,7 млн.

В 2025-м году Овечкин не вошел в топ‑10 самых высокооплачиваемых игроков НХЛ по версии Forbes. Хотя еще в прошлом году он был на четвертом месте списка. При этом Овечкин находится в лидерах по заработкам вне льда — с $5 млн: больше по этому показателю только у Коннора Макдэвида и Сидни Кросби.

Как Овечкин подписал самый крупный контракт в истории НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» с 2008 года владельцем крупнейшего контракта в истории НХЛ. В том году он подписал с клубом 13-летнее соглашение на $124 млн. Тогда это казалось безумием, но ставка оправдалась. «Вашингтон» завоевал первый в истории Кубок Стэнли и к тому же получил на долгие годы самого популярного хоккеиста НХЛ.

Догонит ли Кросби Овечкина

Супруга Овечкина Анастасия Шубская ранее говорила, что хоккеист еще сезон проведет в «Кэпиталз», после чего вернется жить в Россию. Сам Овечкин также говорил о планах вернуться в московское «Динамо».

Сидни Кросби (Фото: Ethan Miller / Getty Images)

В связи с уходом Овечкина из НХЛ главным претендентом на лидерство в рейтинге станет Сидни Кросби. 37-летний канадец в сентябре 2024 года продлил соглашение с командой, за которую выступает всю карьеру в НХЛ, еще на два сезона и будет зарабатывать в среднем $8,7 млн в год.

Кросби — член Тройного золотого клуба: он выиграл три Кубка Стэнли (2009, 2016 и 2017 годы), два олимпийских золота (2010, 2014) и чемпионат мира (2015), причем он единственный в истории был капитаном всех трех победивших команд.

Согласно подсчетам Sportrac, в сезоне 2026/27 Кросби заработает около $7,62 млн, что позволит ему стать хоккеистом с самым высоким заработком. Всего за карьеру он получит $173,3 млн.