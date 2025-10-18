 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Даниил Медведев впервые с июня вышел в финал турнира ATP

Российский теннисист в полуфинале в Алма-Ате в трех сетах обыграл австралийца Джеймса Дакворта, 138-ю ракетку мира
Даниил Медведев
Даниил Медведев (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира ATP в Алма-Ате.

В 1/2 финала 29-летний Медведев, второй сеяный, обыграл австралийца Джеймса Дакворта, 138-ю ракетку мира, со счетом 6:7 (8:10), 6:3, 6:2.

В решающем матче соперником Медведева станет победитель пары Корентен Муте (Франция, 41-й номер рейтинга ATP) — Алекс Михельсен (США, 36).

Для Медведева этот полуфинал был третьим подряд в ATP, оба предыдущих раза он проиграл — в Пекине и на «Мастерс» в Шанхае.

Вторая ракетка России обыграла четвертую в полуфинале турнира WTA в Китае
Спорт
Екатерина Александрова

В последний раз Медведев брал титул на турнире ATP больше двух лет назад — в мае 2023 года в Риме. В финале турнира ATP россиянин последний раз играл в немецком Галле в июне (уступил Александру Бублику из Казахстана).

Медведев, занимающий сейчас 14-ю строчку в рейтинге ATP, в 2022 году на протяжении 16 недель был первой ракеткой мира. В его активе 20 титулов ATP.

Турнир в Алма-Ате категории ATP 250 с призовым фондом более $1 млн завершится 19 октября.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Иван Витченко
Даниил Медведев
