Спорт
0

Медведев проиграл 54-й ракетке мира в полуфинале «Мастерс» в Шанхае

Медведев проиграл 54-й ракетке мира Риндеркнешу в полуфинале «Мастерс» в Шанхае
Российский теннисист выиграл у француза Артура Риндеркнеша первый сет, но уступил в двух следующих. В финале Риндеркнеш сыграет против своего двоюродного брата — Валентена Вашеро из Монако
Даниил Медведев
Даниил Медведев (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти в финал турнира ATP серии «Мастерс» в Шанхае.

В 1/2 финала 29-летний россиянин, 16-й сеяный, уступил французу Артуру Риндеркнешу, 54-й ракетке мира, со счетом 6:4, 2:6, 4:6.

В решающем матче 30-летний Риндеркнеш сыграет против Валентена Вашеро из Монако (204-й номер рейтинга ATP), который сенсационно победил серба Новака Джоковича. Примечательно, что Риндеркнеш и Вашеро являются двоюродными братьями.

Медведев, занимающий сейчас 18-ю строчку в рейтинге ATP, в 2022 году на протяжении 16 недель был первой ракеткой мира. В его активе 20 титулов ATP.

В последний раз Медведев брал титул на турнире ATP больше двух лет назад — в мае 2023 года в Риме. В нынешнем сезоне россиянин один раз дошел до полуфинала «Мастерс» — в марте в Индиан-Уэллсе, где уступил датчанину Хольгеру Руне. В финале турнира ATP Медведев последний раз играл в немецком Галле в июне (уступил Александру Бублику из Казахстана).

Турнир в Шанхае с призовым фондом более $9,19 млн завершится 12 октября. Соревнования категории «Мастерс» уступают по престижности только «Большому шлему» и Итоговому турниру ATP.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко
теннис ATP Даниил Медведев
Даниил Медведев
Даниил Медведев
спортсмен, теннисист
11 февраля 1996 года
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

