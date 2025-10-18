 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига Спартак Ростов 1 1,65 x 3,9 2 5,4 Футбол Россия. Премьер-Лига Динамо Махачкала Краснодар 1 4,7 x 3,4 2 1,85 Футбол Россия. Премьер-Лига Локомотив ЦСКА 1 2,7 x 3,5 2 2,68 Футбол Англия. Премьер-Лига Манчестер Сити Эвертон 1 1,43 x 4,4 2 7,8 Футбол Россия. Премьер-Лига Сочи Зенит 1 7,8 x 4,7 2 1,4 Футбол Россия. Премьер-Лига Рубин Балтика 1 2,7 x 2,9 2 2,9 Футбол Россия. Премьер-Лига Динамо Ахмат 1 1,75 x 3,9 2 4,5 Футбол Англия. Премьер-Лига Ливерпуль Манчестер Юнайтед 1 1,6 x 4,3 2 5,1 Футбол Италия. Серия А Милан Фиорентина 1 1,53 x 4,15 2 6,3 Единоборства MMA. UFC Fight Night 262. Ванкувер. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Ренье де Риддер Брендэн Аллен 1 1,38 x 60 2 3,15 Единоборства MMA. UFC Fight Night 262. Ванкувер Азамат Бекоев Юсри Белгаруи 1 1,27 x 64 2 3,95 Единоборства MMA. UFC 321. Остров Яс. Абу-Даби. Титульный бой. Тяжелый вес. 5 раундов Том Аспиналл Сириль Ган 1 1,23 x 66 2 4,4 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Вторая ракетка России обыграла четвертую в полуфинале турнира WTA в Китае

Александрова обыграла Шнайдер в российском полуфинале турнира WTA в Нинбо
Екатерина Александрова победила Диану Шнайдер в двух сетах. В решающем матче ее соперницей станет представительница Казахстана Елена Рыбакина
Екатерина Александрова
Екатерина Александрова (Фото: Wang He / Getty Images)

Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в финал турнира категории WTA 500 в Нинбо (Китай).

В 1/2 финала 30-летняя Александрова, четвертая сеяная, обыграла 21-летнюю соотечественницу Диану Шнайдер (7) со счетом 6:3, 6:4.

В решающем матче соперницей Александровой станет представительница Казахстана Елена Рыбакина, девятая ракетка мира.

Александрова занимает десятое место в мировом рейтинге (вторая из россиянок), на ее счету пять титулов WTA. В этом сезоне она три раза доходила до финалов — в феврале победила украинку Даяну Ястремскую в австрийском Линце, в августе проиграла Шнайдер в мексиканском Монтеррее, а в сентябре уступила польке Иге Свёнтек в Сеуле.

Шнайдер занимает 19-е место в рейтинге (четвертая из россиянок), на ее счету пять титулов WTA.

Турнир в Нинбо завершится 19 октября. Призовой фонд соревнований составляет более $1 млн.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Sofascore

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
теннис WTA Диана Шнайдер Екатерина Александрова
Материалы по теме
Рыбакина вышла в финал крупного турнира WTA в Китае
Спорт
Мирра Андреева опустится на 9-е место рейтинга WTA после неудачи в Нинбо
Спорт
Канадский теннисист на русском языке поругался с болельщиком в Стокгольме
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 94,58 (+2,5) Инвестиции, 17 окт, 22:26 Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 80,98 (+1,9) Инвестиции, 17 окт, 22:26
В Ленобласти в сарае нашли тайник с 18 кг тротиловых шашек и патронами Общество, 14:59
Клуб Дзюбы впервые с июля выиграл матч в РПЛ Спорт, 14:58
Как компании выбирают, кто будет внедрять ИТ-системы. Исследование РБК х Ростелеком, 14:55
Axios узнал о «резком завершении» встречи Трампа и Зеленского Политика, 14:40
Вулкан на Гавайях выбросил лаву на рекордную высоту более 450 м Общество, 14:39
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
На Земле началась третья за месяц магнитная буря Общество, 14:28
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Стивен Сигал заявил о желании сняться в российском кино Общество, 14:21
Вторая ракетка России обыграла четвертую в полуфинале турнира WTA в Китае Спорт, 14:11
Торги в выходные дни: что нужно знать начинающим инвесторам и не только #всенабиржу!, 14:10
«Сыграл роль статиста». Что иноСМИ говорят о встрече Трампа с Зеленским Политика, 14:07
Мирра Андреева опустится на 9-е место рейтинга WTA после неудачи в Нинбо Спорт, 13:46
Подросток пострадал в результате атаки дрона в Белгородской области Политика, 13:42
«Газпром» подал иск к филиалу Linde Бизнес, 13:23