Медведев не подал на матч и снялся с полуфинала турнира ATP в Пекине

Российский теннисист выиграл первый сет у 19-летнего Лернера Тьена, вел 5:3 во втором, но подать на матч не сумел, после чего проиграл восемь геймов подряд и отказался от продолжения борьбы

Даниил Медведев (Фото: Emmanuel Wong / Getty Images)

Российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти в финал турнира ATP в Пекине.

В полуфинале 29-летний россиянин, восьмой сеяный, уступил американцу Лернеру Тьену, 52-й ракетке мире. В третьем сете Медведев отказался от продолжения борьбы при счете 7:5, 5:7, 0:4.

Во втором сете Медведев при счете 5:3 не подал на матч. Во время этого сета россиянин также вызывал физиотерапевта из-за судорог в руке.

В начале третьего сета Медведев, который уже плохо двигался из-за судорог в ноге, получил предупреждение от судьи за то, что не старался играть. После этого россиянин вызвал на корт супервайзера и некоторое время спорил с арбитром.

Медведев и 19-летний Тьен ранее встречались один раз. В начале года россиянин во втором круге Australian Open сенсационно проиграл молодому американцу в пяти сетах.

В решающем матче соперником Тьена будет Янник Синнер, первая ракетка мира.

Медведев, занимающий сейчас 18-ю строчку в рейтинге ATP, в 2022 году на протяжении 16 недель был первой ракеткой мира. В его активе 20 титулов ATP.

Медведев в последний раз доходил до полуфинала на турнире ATP в июне в немецком Галле (проиграл Александру Бублику из Казахстана в финале). В конце августа теннисист расстался со своим многолетним тренером Жилем Сервара. В последний раз Медведев брал титул на турнире ATP больше двух лет назад — в мае 2023 года в Риме.

Турнир категории ATP 500 в Пекине с призовым фондом более $4 млн завершится 1 октября.