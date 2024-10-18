Дзюба — о серьезности полученной в матче с «Зенитом» травмы: время покажет

Дзюба фразой «время покажет» ответил на вопрос о серьезности своей травмы

Нападающий «Акрона» пока не знает, сколько времени пропустит из-за повреждения, полученного в игре с «Зенитом»

Артем Дзюба (Фото: телеграм-канал ФК «Акрон»)

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба пока не знает, насколько серьезную травму получил в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».

Дзюба покинул поле на 10-й минуте из-за проблемы с мышцей. «Акрон» в итоге проиграл со счетом 0:5.

«Что со здоровьем? Не знаю, время покажет», — цитирует Дзюбу «Матч ТВ».

Главный тренер «Акрона» Заурбек Тедеев отметил, что точный диагноз Дзюбы будет известен только после обследования.

Дзюба перешел в «Акрон» 12 сентября, в шести матчах он забил один гол и сделал три результативные передачи.