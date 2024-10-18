Дзюба фразой «время покажет» ответил на вопрос о серьезности своей травмы
Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба пока не знает, насколько серьезную травму получил в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».
Дзюба покинул поле на 10-й минуте из-за проблемы с мышцей. «Акрон» в итоге проиграл со счетом 0:5.
«Что со здоровьем? Не знаю, время покажет», — цитирует Дзюбу «Матч ТВ».
Главный тренер «Акрона» Заурбек Тедеев отметил, что точный диагноз Дзюбы будет известен только после обследования.
Дзюба перешел в «Акрон» 12 сентября, в шести матчах он забил один гол и сделал три результативные передачи.
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