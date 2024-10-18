«Зенит» разгромил клуб Дзюбы и вышел в лидеры Российской премьер-лиги
Футболисты петербургского «Зенита» обыграли тольяттинский «Акрон» со счетом 5:0 в гостевом матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Голы забили Андрей Мостовой (16-я и 39-я минуты), Матео Кассьерра (45), Лусиано Гонду (52) и Артур (86).
На 75-й минуте защитник «Акрона» Константин Савичев был удален с поля за вторую желтую карточку.
Форвард «Акрона» Артем Дзюба получил травму и был заменен на 10-й минуте.
«Зенит» набрал 29 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ. У «Краснодара» и «Локомотива» по 27 очков, они свои матчи 12-го тура проведут позднее. «Акрон» с 12 очками расположился на восьмой строчке.
В следующем туре «Зенит» 27 октября примет московский «Локомотив», «Акрон» днем ранее в гостях сыграет с махачкалинским «Динамо».
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