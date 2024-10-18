Дзюба получил травму в матче с «Зенитом» и был заменен на 10-й минуте

Дзюба получил травму в матче с «Зенитом»

Нападающий «Акрона» покинул поле на 10-й минуте из-за проблемы с мышцей

Артем Дзюба (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба получил травму в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».

36-летний форвард вышел в стартовом составе и был заменен на 10-й минуте из-за проблемы с мышцей. На поле появился кабовердианец Беншимол.

После этого на 16-й минуте «Акрон» пропустил.

Дзюба перешел в «Акрон» 12 сентября, в пяти матчах он забил один гол и сделал три результативные передачи.

Дзюба является четырехкратным чемпионом России в составе «Зенита», двукратным обладателем Кубка страны и четырехкратным — Суперкубка.