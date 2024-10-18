Дзюба получил травму в матче с «Зенитом»
Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба получил травму в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».
36-летний форвард вышел в стартовом составе и был заменен на 10-й минуте из-за проблемы с мышцей. На поле появился кабовердианец Беншимол.
После этого на 16-й минуте «Акрон» пропустил.
Дзюба перешел в «Акрон» 12 сентября, в пяти матчах он забил один гол и сделал три результативные передачи.
Дзюба является четырехкратным чемпионом России в составе «Зенита», двукратным обладателем Кубка страны и четырехкратным — Суперкубка.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Украина станет членом НАТО, заявил генсек альянса Марк Рютте
Татьяна Ким рассказала, что ее пытались насильно вывезти и заставить переписать бизнес
Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе
NASA доказала существование «адской» экзолуны
Зеленский назвал три сценария развития конфликта после выборов в США
Объем экспорта из Китая в Россию достиг исторического рекорда
Минфин заявил о росте потребления российского алкоголя до максимума за 3 года
Чем опасна покупка авто из Южной Кореи
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов