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КХЛ осудила IIHF из-за перехода игрока при действующем контракте с «Сочи»

КХЛ заявила о нарушении IIHF фундаментального принципа уважения контрактов
В КХЛ считают, что действия IIHF, которая разрешила трансфер Криштофа в «Лангнау», ставят под угрозу клубы швейцарской лиги, поскольку практика нарушения контрактов может работать в обе стороны
Михал&nbsp;Криштоф
Михал Криштоф (Фото: КХЛ)

Международная федерация хоккея (IIHF) нарушила установленный ею же фундаментальный принцип уважения контрактов в вопросе с переходом словацкого форварда Михала Криштофа в швейцарский «Лангнау» при действующем соглашении с «Сочи». Об этом говорится в заявлении КХЛ, опубликованном на сайте лиги.

«Нарушение IIHF установленного ею же фундаментального принципа уважения контрактов и регламента международных трансферов в очередной раз демонстрирует непоследовательную и политически мотивированную позицию IIHF в отношении КХЛ и российского хоккея в целом, создает опасные прецеденты, способные разрушить механизм международных переходов, основанный на добросовестном поведении всех его участников», — говорится в заявлении.

IIHF разрешила отъезд игрока из КХЛ при действующем контракте с «Сочи»
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Люк Тардиф (справа)

В КХЛ отметили, что регламент международных трансферов IIHF предусматривает, что все члены федерации, их лиги и клубы должны уважать действующие контракты игроков, выступающих в организациях, являющихся или не являющихся членами IIHF.

Также в КХЛ осудили действия Криштофа. «Регламентом КХЛ и законодательством предусмотрены различные механизмы, которыми «Сочи» может воспользоваться в его отношении в целях защиты своих прав. Лига готова оказать всестороннюю поддержку клубу», — сказано в заявлении.

Кроме того, в КХЛ считают, что действия IIHF, которая разрешила трансфер Криштофа, ставят под угрозу клубы швейцарской лиги и защиту контрактов игроков, выступающих в их чемпионате, поскольку практика нарушения контрактов может работать в обе стороны.

Криштоф выступал в «Сочи» с 2023 года, в нынешнем сезоне он провел десять матчей и набрал пять (2+3) очков. Семнадцатого октября словак подписал контракт с «Лангнау», при этом у него действующее соглашение с клубом КХЛ. В «Сочи» заявили, что Криштоф самовольно покинул расположение команды. Глава IIHF Люк Тардиф заявил, что переход соответствует международным правилам, а также подчеркнул, что IIHF больше не имеет отношения к контрактам КХЛ.

КХЛ в начале июля объявила о независимости от Федерации хоккея России.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ Международная федерация хоккея (IIHF) ХК Сочи
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