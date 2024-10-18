IIHF разрешила отъезд игрока из КХЛ при действующем контракте с «Сочи»

Словак Криштоф перешел в швейцарский «Лангнау» при действующем соглашении с клубом КХЛ. Глава IIHF выразил уверенность, что переход соответствует международным правилам

Люк Тардиф (справа) (Фото: Dennis Pajot / Getty Images)

Международная федерация хоккея (IIHF) одобрила трансфер словацкого форварда Михала Криштофа в швейцарский «Лангнау» при действующем контракте с «Сочи» в соответствии с международными правилами, заявил «Чемпионату» глава IIHF Люк Тардиф.

«IIHF больше не имеет отношения к контрактам КХЛ. Словацкая федерация хоккея одобрила трансфер Михала Криштофа, поэтому IIHF тоже одобрила его — в соответствии с международными правилами трансферов IIHF», — сказал Тардиф.

Криштоф выступал в «Сочи» с 2023 года, в нынешнем сезоне он провел 10 матчей и набрал 5 (2+3) очков. 17 октября словак подписал контракт с «Лангнау», при этом у него действующее соглашение с клубом КХЛ. В «Сочи» заявили, что Криштоф самовольно покинул расположение команды после тренировки. Там добавили, что «клуб не приемлет ультимативную форму поведения со стороны игрока и намерен действовать в правовом поле».

Ранее Госдума приняла изменения в закон «О физической культуре и спорте», где прописывается отделение профессиональных лиг от спортивных федераций. В КХЛ после этого объявили о независимости от Федерации хоккея России (ФХР). В конце июля ФХР расторгла договор с КХЛ о правах на проведение чемпионата России. Лига ранее проводила чемпионат страны, права на который ей делегировала ФХР.