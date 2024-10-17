Аутсайдер КХЛ сообщил о побеге легионера после предложения из Швейцарии

В «Сочи» заявили, что словацкий форвард самовольно покинул команду 15 октября. Он был недоволен игровым временем и хотел перейти в клуб из Швейцарии

Михал Криштоф (Фото: Официальный сайт ХК «‎Сочи» )

Словацкий нападающий Михал Криштоф, выражавший недовольство своим игровым временем и получивший предложение из Швейцарии, самовольно покинул расположение «Сочи», сообщила пресс-служба клуба КХЛ.

Хоккеист играл в КХЛ третий сезон. За «Сочи» в этом чемпионате он провел десять матчей.

«В последние дни в разговорах с сотрудниками спортивного департамента клуба Михал Криштоф выражал явное недовольство в связи с недостаточным, по его мнению, игровым временем и своей ролью на льду», — заявили в клубе, отметив, что 8 октября нападающий сообщил о предложении от швейцарского клуба.

«Сочи» не захотел разрывать контракт, и 15 октября, после «Урока хоккея» со школьниками и тренировки, Криштоф покинул команду.

В клубе пообещали в этой ситуации «действовать в правовом поле».

«Сочи» занимает последнее место в Западной конференции.

Криштофу 31 год, он играл за сборную Словакии на двух Олимпиадах и четырех чемпионатах мира.