 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Аутсайдер КХЛ сообщил о побеге легионера после предложения из Швейцарии

Аутсайдер КХЛ «Сочи» сообщил о побеге словацкого легионера Криштофа
В «Сочи» заявили, что словацкий форвард самовольно покинул команду 15 октября. Он был недоволен игровым временем и хотел перейти в клуб из Швейцарии
Михал Криштоф
Михал Криштоф (Фото: Официальный сайт ХК «‎Сочи» )

Словацкий нападающий Михал Криштоф, выражавший недовольство своим игровым временем и получивший предложение из Швейцарии, самовольно покинул расположение «Сочи», сообщила пресс-служба клуба КХЛ.

Хоккеист играл в КХЛ третий сезон. За «Сочи» в этом чемпионате он провел десять матчей.

«В последние дни в разговорах с сотрудниками спортивного департамента клуба Михал Криштоф выражал явное недовольство в связи с недостаточным, по его мнению, игровым временем и своей ролью на льду», — заявили в клубе, отметив, что 8 октября нападающий сообщил о предложении от швейцарского клуба.

Румынский клуб выпустил легионера под видом глухонемого и неграмотного
Спорт
Фото:C. Morgan Engel / Getty Images

«Сочи» не захотел разрывать контракт, и 15 октября, после «Урока хоккея» со школьниками и тренировки, Криштоф покинул команду.

В клубе пообещали в этой ситуации «действовать в правовом поле».

«Сочи» занимает последнее место в Западной конференции.

Криштофу 31 год, он играл за сборную Словакии на двух Олимпиадах и четырех чемпионатах мира.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

В Москве утром образовался «радиационный туман»

Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе

Аналитики ухудшили прогнозы по рублю и инфляции

Владимир Зеленский представил «план победы»

Станислава Черчесова оштрафовали за «неуважение к казахскому языку»

Шольц заявил о готовности обсудить с Путиным мир на Украине

Аналитики подсчитали, сколько стоит жилье в 10 минутах ходьбы от метро

Собянин заявил о планах сделать программу реновации постоянной

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Сочи
Материалы по теме
ЦСКА проиграл минскому «Динамо» в 1000-м матче Шипачева в КХЛ
Спорт
«Спартак» без Жамнова разгромно проиграл «Динамо» в московском дерби КХЛ
Спорт
Худшая команда КХЛ второй раз за месяц сменила главного тренера
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 октября
EUR ЦБ: 106,08 (+0,41) Инвестиции, 16 окт, 17:28 Курс доллара на 17 октября
USD ЦБ: 97,26 (+0,24) Инвестиции, 16 окт, 17:28
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 17:05
В Дагестане в ДТП с микроавтобусом двое погибли и 14 человек пострадалиОбщество, 17:01
ЦБ ждет жалоб на Hamster Kombat. Что будет во втором сезоне криптоигрыКрипто, 16:54
ПСБ назвал ключевые тренды развития национальной платежной системыПресс-релиз, 16:51
Калинская стала третьей россиянкой в четвертьфинале турнира в НинбоСпорт, 16:48
Аутсайдер КХЛ сообщил о побеге легионера после предложения из ШвейцарииСпорт, 16:45
Адвокат заявил о легальном владении оружием обвиняемым в подрыве машиныОбщество, 16:41
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
«Газета РБ» узнала о разводах из-за счетов за ЖКХ в райцентре в БурятииОбщество, 16:35
Кремль допустил диалог с Германией по конфликту на УкраинеПолитика, 16:33
В ЦБ назвали срок обсуждения возможной приватизации оператора карт «Мир»Финансы, 16:32
По делу о подрыве автомобиля бизнесмена в Москве арестовали его партнераОбщество, 16:27
На Selectel Tech Day 2024 продемонстрировали передовые IT-продуктыОтрасли, 16:25
Акции «Озон Фармацевтики» подешевели после старта торгов на МосбиржеИнвестиции, 16:20
В Думу внесли проект о наказании уехавших за действия против РоссииПолитика, 16:18