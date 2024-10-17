Аутсайдер КХЛ сообщил о побеге легионера после предложения из Швейцарии
Словацкий нападающий Михал Криштоф, выражавший недовольство своим игровым временем и получивший предложение из Швейцарии, самовольно покинул расположение «Сочи», сообщила пресс-служба клуба КХЛ.
Хоккеист играл в КХЛ третий сезон. За «Сочи» в этом чемпионате он провел десять матчей.
«В последние дни в разговорах с сотрудниками спортивного департамента клуба Михал Криштоф выражал явное недовольство в связи с недостаточным, по его мнению, игровым временем и своей ролью на льду», — заявили в клубе, отметив, что 8 октября нападающий сообщил о предложении от швейцарского клуба.
«Сочи» не захотел разрывать контракт, и 15 октября, после «Урока хоккея» со школьниками и тренировки, Криштоф покинул команду.
В клубе пообещали в этой ситуации «действовать в правовом поле».
«Сочи» занимает последнее место в Западной конференции.
Криштофу 31 год, он играл за сборную Словакии на двух Олимпиадах и четырех чемпионатах мира.
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