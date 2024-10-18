Генсек РФС: ведем переговоры с более чем 25 сборными по товарищеским матчам

В РФС сообщили о переговорах с 25 сборными по товарищеским матчам

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что переговоры ведутся по всем международным окнам для товарищеских игр в следующем году, а также по некоторым окнам 2026 года

Игроки сборной России (Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press)

РФС ведет активные переговоры с более чем 25 сборными по поводу возможных товарищеских матчей против сборной России в 2025 и 2026 годах. Об этом ТАСС рассказал генсек РФС Максим Митрофанов.

«Учитывая, что мы ведем переговоры по всем окнам следующего года, а также по некоторым окнам 2026 года, то это свыше 25 сборных. Это только те, что находятся в активной стадии», — сказал Митрофанов.

Митрофанов добавил, что команды Сирии и Брунея — не единственные возможные соперники россиян в ноябрьских товарищеских матчах. «Как только мы согласуем и подпишем контракты на соответствующие матчи, то прокомментируем. Есть еще и другие варианты», — сказал генсек РФС.

Российские команды с февраля 2022 года отстранены от всех международных турниров, в связи с чем сборная России проводит только товарищеские матчи. В последней встрече Россия в начале сентября в гостях обыграла команду Вьетнама со счетом 3:0. Через несколько дней должна была состояться встреча с Таиландом, но ее пришлось отменить из-за супертайфуна «Яги», накрывшего Юго-Восточную Азию.

Октябрьский сбор команды Валерий Карпина прошел без товарищеских матчей из-за отсутствия соперников.