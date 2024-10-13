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Сборная Кубы после проигрыша 0:8 захотела повторный матч с Россией

Сборная Кубы после проигрыша 0:8 захотела повторный матч с Россией на своем поле
В 2023 году команда Валерия Карпина разгромила кубинцев в Волгограде со счетом 8:0. В октябре для сборной России не нашли соперников. В кубинской федерации заявили, что готовы организовать матч в 2025 году
Валерий Карпин
Валерий Карпин (Фото: Belkin Aleksey / news.ru / Global Look Press)

Ассоциация футбола Кубы хотела бы провести ответный матч со сборной России в 2025 году, заявил Sport24 директор по развитию организации Хосе Эрранс.

«Игра будет возможна на Кубе в следующем году. Постараемся провести этот товарищеский матч в официальные даты ФИФА», — сказал Эрранс.

Сборные России и Кубы встречались в товарищеском матче в Волгограде 20 ноября прошлого года. Команда Валерия Карпина победила со счетом 8:0.

В РФС позднее сообщили, что этот матч будет внесен в Книгу рекордов России как игра сборной, в которой отличились голами максимальное количество футболистов (Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой).

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Фото:Global Look Press

Октябрьский сбор команды Карпина прошел без товарищеских матчей из-за отсутствия соперников.

Сборная Кубы занимает 165-е место в рейтинге ФИФА, отстраненная от турниров УЕФА Россия — 34-е.

Обсудить новость можно в телеграм-канале «РБК Спорт».

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Анна Сатдинова
Футбол сборная России по футболу Куба
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