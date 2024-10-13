Сборная Кубы после проигрыша 0:8 захотела повторный матч с Россией
Ассоциация футбола Кубы хотела бы провести ответный матч со сборной России в 2025 году, заявил Sport24 директор по развитию организации Хосе Эрранс.
«Игра будет возможна на Кубе в следующем году. Постараемся провести этот товарищеский матч в официальные даты ФИФА», — сказал Эрранс.
Сборные России и Кубы встречались в товарищеском матче в Волгограде 20 ноября прошлого года. Команда Валерия Карпина победила со счетом 8:0.
В РФС позднее сообщили, что этот матч будет внесен в Книгу рекордов России как игра сборной, в которой отличились голами максимальное количество футболистов (Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой).
Октябрьский сбор команды Карпина прошел без товарищеских матчей из-за отсутствия соперников.
Сборная Кубы занимает 165-е место в рейтинге ФИФА, отстраненная от турниров УЕФА Россия — 34-е.
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