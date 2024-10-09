Сборная России по футболу не нашла соперников и проведет мастер-класс
Сборная России по футболу не проведет товарищеские матчи в октябре. Об этом сообщили в службе коммуникации РФС.
«На октябрьском сборе команда Валерия Карпина проведет мастер-класс для детей из Белгородской и Курской областей, а также встретится с болельщиками на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина 10 октября», — говорится в сообщении.
Ранее Карпин сообщил, что «если соперник не будет найден, то футболисты покинут расположение национальной команды 11 октября».
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