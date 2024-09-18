Клуб Роналду возглавил тренер чемпионского «Милана»
Итальянский тренер Стефано Пиоли, в 2022 году выигравший с «Миланом» Серию А, возглавил саудовский «Ан-Наср», сообщила пресс-служба клуба.
Пиоли сменил на посту Луиша Каштру, отправленного в отставку после ничьей с багдадским клубом «Аль-Шорта» в азиатской Лиге чемпионов. Португалец выиграл с командой Криштиану Роналду только Кубок арабских чемпионов.
Пиоли был без клуба с конца мая после ухода из «Милана», в котором работал с 2019 года.
«Ан-Наср» после трех туров саудовской премьер-лиги занимает седьмое место в турнирной таблице с 5 очками. Ближайший матч команда проведет 20 сентября против «Аль-Иттифака».
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