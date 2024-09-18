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Клуб Роналду возглавил тренер чемпионского «Милана»

«Ан-Наср» Роналду возглавил тренер чемпионского «Милана» Пиоли
Срок соглашения с 58-летним тренером не указывается. Накануне «Ан-Наср» сообщил об уходе с поста главного тренера португальца Луиша Каштру
Стефано Пиоли
Стефано Пиоли (Фото: Valerio Pennicino / Getty Images)

Итальянский тренер Стефано Пиоли, в 2022 году выигравший с «Миланом» Серию А, возглавил саудовский «Ан-Наср», сообщила пресс-служба клуба.

Пиоли сменил на посту Луиша Каштру, отправленного в отставку после ничьей с багдадским клубом «Аль-Шорта» в азиатской Лиге чемпионов. Португалец выиграл с командой Криштиану Роналду только Кубок арабских чемпионов.

Пиоли был без клуба с конца мая после ухода из «Милана», в котором работал с 2019 года.

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«Ан-Наср» после трех туров саудовской премьер-лиги занимает седьмое место в турнирной таблице с 5 очками. Ближайший матч команда проведет 20 сентября против «Аль-Иттифака».

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Анна Сатдинова
Футбол Саудовская Аравия Ан-Наср Криштиану Роналду
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