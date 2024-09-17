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Клуб Криштиану Роналду лишился главного тренера

Португалец Луиш Каштру покинул пост главного тренера клуба Роналду «Ан-Наср»
Луиш Каштру работал в «Ан-Насре» с лета 2023 года, но не выиграл с командой ни одного значимого трофея
Луиш Каштру
Луиш Каштру (Фото: Yasser Bakhsh / Getty Images)

Португалец Луиш Каштру покинул пост главного тренера «Ан-Насра». Об этом сообщается в аккаунте саудовского клуба в соцсети Х.

«Все в «Ан-Насре» хотели бы поблагодарить Луиш Каштру и его персонал за их самоотверженную работу в течение последних 14 месяцев, пожелав им удачи в будущем», — говорится в сообщении.

Португалец возглавил клуб Криштиану Роналду летом 2023 года. В прошлом сезоне «Ан-Наср» занял второе место в чемпионате Саудовской Аравии, вылетел в 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов и проиграл в финале Кубка страны.

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Криштиану Роналду

В этом сезоне в чемпионате у «Ан-Насра» в трех матчах одна победа и две ничьи.

Ранее Каштру возглавлял украинский «Шахтер», катарский «Аль-Духаиль», бразильский «Ботафого», «Порту» и другие португальские клубы.

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Футбол Ан-Наср Криштиану Роналду Саудовская Аравия
Криштиану Роналду фото

Криштиану Роналду

футболист сборной Португалии и «Ан-Насра»
5 февраля 1985 года
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