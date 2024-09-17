Клуб Криштиану Роналду лишился главного тренера

Луиш Каштру работал в «Ан-Насре» с лета 2023 года, но не выиграл с командой ни одного значимого трофея

Луиш Каштру (Фото: Yasser Bakhsh / Getty Images)

Португалец Луиш Каштру покинул пост главного тренера «Ан-Насра». Об этом сообщается в аккаунте саудовского клуба в соцсети Х.

«Все в «Ан-Насре» хотели бы поблагодарить Луиш Каштру и его персонал за их самоотверженную работу в течение последних 14 месяцев, пожелав им удачи в будущем», — говорится в сообщении.

Португалец возглавил клуб Криштиану Роналду летом 2023 года. В прошлом сезоне «Ан-Наср» занял второе место в чемпионате Саудовской Аравии, вылетел в 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов и проиграл в финале Кубка страны.

В этом сезоне в чемпионате у «Ан-Насра» в трех матчах одна победа и две ничьи.

Ранее Каштру возглавлял украинский «Шахтер», катарский «Аль-Духаиль», бразильский «Ботафого», «Порту» и другие португальские клубы.