Арбитр Карасев заявил, что у него не было проблем с Роналду в Эр-Рияде
Российский арбитр Сергей Карасев рассказал в эфире «Матч ТВ», что у него не возникло никаких проблем с капитаном «Ан-Насра» Криштиану Роналду во время работы на матче чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Ахли».
Карасев 13 сентября обслуживал матч 3-го тура саудовской премьер-лиги (1:1), в котором «Ан-Наср» спасся от поражения благодаря автоголу «Аль-Ахли» на девятой компенсированной минуте.
«Никаких проблем в общении не возникло. Как лидер и капитан, он хотел понимать логику некоторых решений. Надо было просто с ним поговорить, он нормально все понимал», — сказал Карасев.
Судья отметил, что второй раз работал на матче с Роналду; впервые это было еще во время выступления португальца за «Реал».
Карасев признался, что игры саудовского чемпионата арбитры приравнивают «к хорошему матчу Лиги чемпионов» из-за множества звезд в командах.
После перехода в «Ан-Наср» Роналду несколько раз попадал в разные скандалы из-за эмоций — в частности, демонстрировал непристойные жесты, кричал на судью, требовал заменить арбитра и облил водой видеооператора.
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