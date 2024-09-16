 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Арбитр Карасев заявил, что у него не было проблем с Роналду в Эр-Рияде

Арбитр Карасев: никаких проблем в общении с Роналду в Эр-Рияде не возникло
Сергей Карасев работал на матче «Ан-Насра» с «Аль-Ахли», в котором команда Роналду с трудом избежала поражения. По словам судьи, с португальцем во избежание конфликтов нужно было просто поговорить
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду (Фото: Yasser Bakhsh / Getty Images)

Российский арбитр Сергей Карасев рассказал в эфире «Матч ТВ», что у него не возникло никаких проблем с капитаном «Ан-Насра» Криштиану Роналду во время работы на матче чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Ахли».

Карасев 13 сентября обслуживал матч 3-го тура саудовской премьер-лиги (1:1), в котором «Ан-Наср» спасся от поражения благодаря автоголу «Аль-Ахли» на девятой компенсированной минуте.

«Никаких проблем в общении не возникло. Как лидер и капитан, он хотел понимать логику некоторых решений. Надо было просто с ним поговорить, он нормально все понимал», — сказал Карасев.

Судья отметил, что второй раз работал на матче с Роналду; впервые это было еще во время выступления португальца за «Реал».

Криштиану Роналду не поехал на матч в Багдад из-за вирусной инфекции
Спорт
Криштиану Роналду

Карасев признался, что игры саудовского чемпионата арбитры приравнивают «к хорошему матчу Лиги чемпионов» из-за множества звезд в командах.

После перехода в «Ан-Наср» Роналду несколько раз попадал в разные скандалы из-за эмоций — в частности, демонстрировал непристойные жесты, кричал на судью, требовал заменить арбитра и облил водой видеооператора.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

В Красноярске завели дело о миллиардном хищении у Минобороны

Токаев заявил Шольцу, что в военном отношении Россия непобедима

Владимир Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил

Что известно о подозреваемом в попытке покушения на Дональда Трампа

В Подмосковье на продажу выставлен дом-слон

Цены на кофе взлетели до максимума за 13 лет

Toyota поставила мировой рекорд по экономии топлива

ЦБ предложил субсидировать выход компаний на рынок капитала

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол Сергей Карасев Криштиану Роналду Ан-Наср Саудовская Аравия
Материалы по теме
Роналду фразой «рекорды гонятся за мной» отреагировал на свой 900-й гол
Спорт
Российский судья отработает матч в Саудовской Аравии с участием Роналду
Спорт
Журналист узнал о предупреждении «Реалу» от Неймара по поводу Мбаппе
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 17 сентября
EUR ЦБ: 101,28 (+0,48) Инвестиции, 17:49 Курс доллара на 17 сентября
USD ЦБ: 91,14 (+0,21) Инвестиции, 17:49
В Курской области сбили ракету и беспилотникПолитика, 18:26
Интернациональный легион Украины отверг связь с покушавшимся на ТрампаПолитика, 18:25
Байден предложил усилить Секретную службу после покушения на ТрампаПолитика, 18:20
Правительство поддержало штраф до ₽5 тыс. за повторную езду без ОСАГОАвто, 18:17
Арбитр Карасев заявил, что у него не было проблем с Роналду в Эр-РиядеСпорт, 18:14
Подозреваемого в работе на ИГИЛ россиянина задержали в ФинляндииПолитика, 18:10
Как управлять командой в условиях трансформации рынков и бизнесаОтрасли, 18:08
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Заммэра Ракова открыла второй центр женского здоровья в МосквеГород, 18:06
В нападении с ножом на главу Yamaha Motor заподозрили его дочьОбщество, 18:05
Кадры потопа в Европе, из-за которого погибли более 10 человекОбщество, 18:01
В ЖК «Монблан» создадут игровые зоны и другую детскую инфраструктуруПресс-релиз, 18:00
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 17:58
Новому мэру Усть-Илимска подарили атрибуты власти в виде кнута и пряникаПолитика, 17:47
Bybit получила лицензию в Дубае. Где еще биржа работает официальноКрипто, 17:47