Арбитр Карасев: никаких проблем в общении с Роналду в Эр-Рияде не возникло

Арбитр Карасев заявил, что у него не было проблем с Роналду в Эр-Рияде

Сергей Карасев работал на матче «Ан-Насра» с «Аль-Ахли», в котором команда Роналду с трудом избежала поражения. По словам судьи, с португальцем во избежание конфликтов нужно было просто поговорить

Криштиану Роналду (Фото: Yasser Bakhsh / Getty Images)

Российский арбитр Сергей Карасев рассказал в эфире «Матч ТВ», что у него не возникло никаких проблем с капитаном «Ан-Насра» Криштиану Роналду во время работы на матче чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Ахли».

Карасев 13 сентября обслуживал матч 3-го тура саудовской премьер-лиги (1:1), в котором «Ан-Наср» спасся от поражения благодаря автоголу «Аль-Ахли» на девятой компенсированной минуте.

«Никаких проблем в общении не возникло. Как лидер и капитан, он хотел понимать логику некоторых решений. Надо было просто с ним поговорить, он нормально все понимал», — сказал Карасев.

Судья отметил, что второй раз работал на матче с Роналду; впервые это было еще во время выступления португальца за «Реал».

Карасев признался, что игры саудовского чемпионата арбитры приравнивают «к хорошему матчу Лиги чемпионов» из-за множества звезд в командах.

После перехода в «Ан-Наср» Роналду несколько раз попадал в разные скандалы из-за эмоций — в частности, демонстрировал непристойные жесты, кричал на судью, требовал заменить арбитра и облил водой видеооператора.