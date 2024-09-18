Матыцин: пора подумать о новой редакции закона о спорте, это глобальный проект

Матыцин после ухода в Госдуму заявил о плане принять новый закон о спорте

Действующий закон «О физической культуре и спорте» был принят в 2007 году. Матыцин заявил, что новый закон будет создаваться «на десятилетия вперед»

Олег Матыцин (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

В России пришло время подумать о новой редакции закона о физической культуре и спорте, принятого еще в 2007 году, заявил «Матч ТВ» бывший министр спорта Олег Матыцин, который накануне возглавил профильный комитет Госдумы.

Матыцин, руководивший Минспортом с января 2020-го до мая 2024-го, победил на довыборах в Госдуму в Брянской области и во вторник стал главой комитета по физической культуре и спорту. В мае на встрече с Матыциным Владимир Путин заявил, что бывший глава Минспорта еще поучаствует в достижении поставленных целей в сфере физкультуры и спорта.

По словам Матыцина, новый закон — «проект глобальный, на десятилетия вперед».

«Речь идет о системе управления спорта, системе финансирования спорта, дополнительных источниках, которые помогали бы развивать детско‑юношеский и массовый спорт. Все это потребует внесение изменений в федеральный закон о спорте, президент нам эту задачу поставил», — сказал Матыцин.

С 2019 года Матыцин возглавлял Международную федерацию студенческого спорта (FISU), он приостановил работу на этом посту в марте 2021-го в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Министром спорта в мае стал бывший губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.