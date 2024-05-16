Матыцин: спорт принял удар одним из первых, но мы выдержали все вызовы

Матыцин заявил, что Минспорт под его руководством «выдержал все вызовы»

Вместо Олега Матыцина пост министра спорта в новом правительстве занял Михаил Дегтярев. Матыцин признал, что система должна развиваться, но призвал преемника в своей работе «отталкиваться от основы и наработанного опыта»

Олег Матыцин (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Бывший министр спорта Олег Матыцин заявил, что под его руководством ведомство смогло улучшить ситуацию с массовым спортом и выстроить нулевую терпимость к допингу, а также призвал нового главу Минспорта аккуратно подходить к рефомам. Колонка Матыцина опубликована на сайте «Матч ТВ».

Матыцина, который возглавлял Минспорт с января 2020 года, на посту сменил экс-губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

По словам экс-министра, президент и правительство доверили ему ведомство в очень сложный период пандемии и введения санкций. «Спорт принял удар одним из первых, но благодаря по-настоящему командной работе наше министерство выдержало все вызовы. Причем это оценка не моя, а главы нашего государства и председателя правительства», — заявил Матыцин.

Бывший министр отметил, что в момент его прихода в Минспорт «существовал отчетливый крен в сторону спорта высших достижений», а массовому, детско-юношескому и студенческому спорту уделялось недостаточно внимания. Сейчас более 56,8% россиян регулярно занимаются физической культурой и спортом по сравнению с 45% в начале 2020-го.

Матыцин подчеркнул, что в России «выстроили нулевую терпимость к допингу — это поняли все федерации».

Он призвал «максимально аккуратно» приступать к реформам в работе Минспорта. «Безусловно, система требует развития. Это как велосипед крутить: если система не развивается, если перестаешь крутить педали, то она упадет. Но отталкиваться надо от основы и наработанного опыта», — считает Матыцин.

Президент России Владимир Путин 15 мая провел встречу с Матыциным, на которой заявил, что тот еще примет участие в достижении поставленных целей в развитии физической культуры и спорта.