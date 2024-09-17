Олег Матыцин стал главой комитета Госдумы по спорту

Бывший министр спорта сменил на этой должности Дмитрия Свищева

Олег Матыцин (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Бывший министр спорта России Олег Матыцин стал председателем комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту.

Матыцин участвовал в дополнительных выборах в Госдуму в одномандатном округе № 78 Брянской области, где победил с результатом более 67% голосов. 16 сентября «Единая Россия» рекомендовала его на пост главы комитета по спорту. На этой должности Матыцин сменил Дмитрия Свищева.

Матыцин занимал пост министра спорта с января 2020 года. Он не вошел в новый состав правительства, которое было сформировано в мае этого года. Министром спорта стал экс-губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

С 2019 года Матыцин возглавлял Международную федерацию студенческого спорта (FISU), но работу на этом посту приостановил в марте 2021-го в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA).