Путин рассказал об идеях по новой работе экс-министра спорта Матыцина

Путин поблагодарил Матыцина за работу в непростые для российского спорта времена

Вместо Олега Матыцина пост министра спорта занял Михаил Дегтярев. Владимир Путин заявил, что бывший глава Минспорта еще поучаствует в достижении поставленных целей в сфере физкультуры и спорта

Олег Матыцин и Владимир Путин (слева направо) (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Президент России Владимир Путин на встрече с покинувшим пост министра спорта Олегом Матыциным заявил, что в сфере развития физической культуры и спорта поставленных целей еще только предстоит достигнуть и экс-глава ведомства примет в этом участие.

Матыцина на посту главы Минспорта сменил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Путин поблагодарил Матыцина за работу в правительстве в «непростые» для российского спорта времена.

«Много надо будет сделать по поводу и в сфере развития массового спорта, физкультуры и спорта. Здесь есть над чем работать. Движение очевидное, и количество людей, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, растет. Но мы еще не достигли тех показателей, которые были бы оптимальными для нас, и целей, которые мы перед собой поставили», — сказал Путин (трансляцию вела «Россия 24»).

По словам президента, цели будут достигнуты «в том числе с участием» Матыцина.

Матыцин был министром спорта с января 2020 года. С 2019 года он возглавлял Международную федерацию студенческого спорта (FISU), но работу на этом посту он приостановил в марте 2021-го в связи с санкциями WADA.