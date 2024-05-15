Путин рассказал об идеях по новой работе экс-министра спорта Матыцина
Президент России Владимир Путин на встрече с покинувшим пост министра спорта Олегом Матыциным заявил, что в сфере развития физической культуры и спорта поставленных целей еще только предстоит достигнуть и экс-глава ведомства примет в этом участие.
Матыцина на посту главы Минспорта сменил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.
Путин поблагодарил Матыцина за работу в правительстве в «непростые» для российского спорта времена.
«Много надо будет сделать по поводу и в сфере развития массового спорта, физкультуры и спорта. Здесь есть над чем работать. Движение очевидное, и количество людей, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, растет. Но мы еще не достигли тех показателей, которые были бы оптимальными для нас, и целей, которые мы перед собой поставили», — сказал Путин (трансляцию вела «Россия 24»).
По словам президента, цели будут достигнуты «в том числе с участием» Матыцина.
Матыцин был министром спорта с января 2020 года. С 2019 года он возглавлял Международную федерацию студенческого спорта (FISU), но работу на этом посту он приостановил в марте 2021-го в связи с санкциями WADA.
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