В клубе НХЛ предрекли тяжелый сезон для рекордсмена сборной России

Матвей Мичков летом перешел в «Филадельфию» и уже забил первый гол в предсезонном матче. Генменеджер Даниэль Бриер считает, что россиянину еще через много придется пройти, прежде чем достичь нужного уровня для НХЛ

Матвей Мичков (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Генеральный менеджер «Филадельфия Флайерз» Даниэль Бриер заявил, что не ждет больших достижений от 19-летнего российского новичка Матвея Мичкова в дебютном сезоне в НХЛ. Слова Бриера приводит The Score.

Мичков в конце июня расторг контракт с петербургским СКА ради перехода в «Филадельфию». 13 сентября форвард отличился в предсезонной игре новичков против «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:3).

«Я надеюсь, что он поймет, как сделать первый шаг и стать лучше как игрок по ходу сезона. Я реалист, для него это будет тяжелый сезон. Это лучшая лига в мире», — сказал Бриер.

Генменеджер добавил, что Мичкову придется через многое пройти, чтобы стать тем игроком, каким он рассчитывает.

«Филадельфия» выбрала Мичкова на драфте НХЛ 2023 года в первом раунде под общим седьмым номером.

В ноябре 2021 года форвард стал самым молодым хоккеистом в истории национальных команд (России/СССР), а также превзошел достижение Александра Овечкина, став самым молодым автором шайбы за сборную (16 лет 339 дней).