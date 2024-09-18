В клубе НХЛ предрекли тяжелый сезон для рекордсмена сборной России
Генеральный менеджер «Филадельфия Флайерз» Даниэль Бриер заявил, что не ждет больших достижений от 19-летнего российского новичка Матвея Мичкова в дебютном сезоне в НХЛ. Слова Бриера приводит The Score.
Мичков в конце июня расторг контракт с петербургским СКА ради перехода в «Филадельфию». 13 сентября форвард отличился в предсезонной игре новичков против «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:3).
«Я надеюсь, что он поймет, как сделать первый шаг и стать лучше как игрок по ходу сезона. Я реалист, для него это будет тяжелый сезон. Это лучшая лига в мире», — сказал Бриер.
Генменеджер добавил, что Мичкову придется через многое пройти, чтобы стать тем игроком, каким он рассчитывает.
«Филадельфия» выбрала Мичкова на драфте НХЛ 2023 года в первом раунде под общим седьмым номером.
В ноябре 2021 года форвард стал самым молодым хоккеистом в истории национальных команд (России/СССР), а также превзошел достижение Александра Овечкина, став самым молодым автором шайбы за сборную (16 лет 339 дней).
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