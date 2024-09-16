 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Российский вратарь клуба НХЛ перенес операцию на спине

Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Сорокин перенес операцию на спине
Ранее в «Нью-Йорк Айлендерс» говорили, что Илья Сорокин получил травму летом. Тренер команды Руа заявил, что россиянину пришлось делать операцию на спине и он еще восстанавливается
Илья Сорокин
Илья Сорокин (Фото: Dennis Schneidler / Imago / Global Look Press)

Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин перенес операцию на спине из-за травмы в межсезонье и должен восстановиться к началу чемпионата, заявил главный тренер команды Патрик Руа. Слова тренера приводит пресс-служба НХЛ.

13 сентября генеральный менеджер команды Лу Ламорелло говорил, что Сорокин летом травмировался, но уже может кататься.

«Операция, которую он перенес на спине — это не очень хорошо, но я думаю, что с ним все будет в порядке. И я верю, что наш хороший медицинский персонал позаботится о нем», — сказал Руа.

Овечкин досрочно покинул тренировку «Вашингтона» из-за повреждения
Спорт
Александр Овечкин

Олимпийскому чемпиону Сорокину 29 лет, в прошлом сезоне он был основным вратарем команды в регулярке — провел 56 матчей, в которых отражал 90,9% бросков. В плей-офф он сыграл один матч.

«Айлендерс» проиграли «Каролина Харрикейнз» в первом раунде плей-офф в пяти матчах.

Вторым вратарем «Айлендерс» является россиянин Семен Варламов.

В Красноярске завели дело о миллиардном хищении у Минобороны

Токаев заявил Шольцу, что в военном отношении Россия непобедима

Владимир Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил

Что известно о подозреваемом в попытке покушения на Дональда Трампа

В Подмосковье на продажу выставлен дом-слон

Цены на кофе взлетели до максимума за 13 лет

Toyota поставила мировой рекорд по экономии топлива

ЦБ предложил субсидировать выход компаний на рынок капитала

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Хоккей НХЛ Нью-Йорк Айлендерс Илья Сорокин
Материалы по теме
В НХЛ заявили, что не ожидают участия российских хоккеистов в ОИ-2026
Спорт
Российский лидер клуба НХЛ получил травму
Спорт
В клубе НХЛ «Филадельфия» объяснили приглашение Олега Знарка
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 17 сентября
EUR ЦБ: 101,28 (+0,48) Инвестиции, 17:49 Курс доллара на 17 сентября
USD ЦБ: 91,14 (+0,21) Инвестиции, 17:49
Чемпион КХЛ проиграл четвертый матч подрядСпорт, 21:36
В ЦСКА объяснили отстранение вратаря Помазуна близостью матча с «Зенитом»Спорт, 21:24
Сервис аренды самокатов оштрафовал москвича на ₽100 тыс. за езду вдвоемОбщество, 21:20
ЦБ назвал способ снизить инфляциюЭкономика, 21:14
К дому отца Дани Милохина бросили коктейль Молотова и «записку про СВО»Общество, 21:14
Каноист Коровашков заявил, что конкуренты могли подмешать ему допингСпорт, 20:53
ФСБ задержала нижегородца за связь с запрещенным подразделением ВСУПолитика, 20:43
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Российский вратарь клуба НХЛ перенес операцию на спинеСпорт, 20:28
Абхазия увидела в словах основателя «Грузинской мечты» путь к мируПолитика, 20:26
Грузия на две недели введет ограничения на единственном КПП с РоссиейОбщество, 20:08
Землетрясение застало президента Молдавии Санду в студии телеканалаПолитика, 19:58
«Питтсбург» продлил контракт с 37-летним Сидни КросбиСпорт, 19:53
Генсек НАТО ответил на заявление Путина об участии блока в конфликтеПолитика, 19:32
После обыска в хостеле со 108 мигрантами их отправили на проверкуОбщество, 19:30