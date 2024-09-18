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В погранслужбе Польши объяснили, зачем на Усика надели наручники

Погранслужба Польши: на Усика надели наручники из-за внешности и поведения
Украинский боксер не смог улететь из Кракова накануне, после чего его со спутником задержали. В погранслужбе сообщили, что наручники были превентивной мерой из-за физических данных и поведения пассажиров
Александр Усик
Александр Усик (Фото: Alex Pantling / Getty Images)

На украинского боксера Александра Усика и его спутника пришлось надеть наручники в аэропорту Кракова в превентивных целях из-за физических данных спортсмена и активной жестикуляции. Об этом заявил пресс-секретарь коменданта Карпатского отряда Пограничной стражи Польши Яцек Михайловский, которого цитирует Dziennik Polski.

Усика задержали вечером 17 сентября в аэропорту Кракова и позднее отпустили. Боксер заявил, что произошло «недоразумение», в дело вмешалось генконсульство Украины. ЕSPN писал, что Усика вместе с его тренером Сергеем Лапиным не пустили на рейс в Валенсию из-за их состояния.

Михайловский заявил, не называя имен, что одному из пассажиров не разрешили лететь, после чего второй также отказался от полета, они не хотели покидать выход на посадку, из-за чего рейс задержали.

«Наручники были надеты из-за внешности мужчины, они оба довольно много жестикулировали, так как были недовольны тем, что не летят. Надевание наручников было, таким образом, полностью превентивным, в служебных помещениях их немедленно сняли», — сказал представитель погранслужбы.

Позднее, по его словам, задержанные получили предупреждение от пограничников и сожаление из-за произошедшего, их отпустили.

Менеджер сообщил о споре из-за посадки на самолет перед задержанием Усика
Спорт
Александр Усик

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что был возмущен таким отношением к боксеру. Сам Усик после освобождения выразил уважение польским правоохранителям, которые «выполняют свои обязанности, несмотря на рост, вес, размах рук и регалии».

Усику 37 лет, он является чемпионом мира по версиям WBA, WBO и WBC в супертяжелом весе. От пояса IBF (и, соответственно, статуса абсолютного чемпиона мира) он отказался в июне.

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Анна Сатдинова
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