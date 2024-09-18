Задержанного в Польше боксера Усика отпустили

Зеленский рассказал, что Усика отпустили, президент поговорил с ним по телефону. Он отметил, что «был возмущен таким отношением» к спортсмену

Боксера Александра Усика, задержанного ранее в аэропорту Кракова, отпустили, сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский.

«Как только мне сообщили, что все уже хорошо, нашего чемпиона отпустили и больше его никто не задерживает», — написал он.

Зеленский рассказал, что поговорил с Усиком по телефону. «Я был возмущен таким отношением к нашему гражданину и чемпиону», — сообщил он.

Президент уточнил, что после задержания Усика поручил главе МИД Украины Андрею Сибиге и министру внутренних дел Игорю Клименко «немедленно разобраться во всех деталях инцидента в аэропорту Кракова».

Усика задержали вечером 17 сентября в аэропорту Кракова, на опубликованных депутатом Верховной рады Жаном Беленюком кадрах на спортсмене были видны наручники. Позднее жена Усика сообщила, что «все хорошо».

«Ничего криминального. В скором времени Александр сам все объяснит», — написала она в Instagram (деятельность владельца соцсети — компании Meta — признана экстремистской в России и запрещена).

Спикер МИД Украины Георгий Тихий после задержания Усика сообщил «РБК-Украина», что генконсул страны в Кракове «срочно выехал в аэропорт для уяснения обстоятельств ситуации». Сибига, по его словам, также поручил дипломату выразить протест польской стороне из-за случившегося.

Усику 37 лет, он чемпион Олимпиады в Лондоне (2012). Боксер выиграл все 22 поединка на профессиональном ринге (из них 14 — нокаутом).

Усик родился 17 января 1987 года в Симферополе. Он выступает в супертяжелом весе. В конце июня он отказался от звания чемпиона IBF в этой весовой категории.

Последний бой — за звание абсолютного чемпиона мира — Усик провел 18 мая против британца Тайсона Фьюри. Тогда он нанес сопернику первое поражение в карьере. Следующий бой Усика будет реваншем с Фьюри, он запланирован на 21 декабря.