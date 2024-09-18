Менеджер сообщил о споре из-за посадки на самолет перед задержанием Усика

Перед тем как украинского боксера Усика задержали в польском аэропорту, он отказался сесть в самолет, так как туда не пускали его спутника (возможно, это был тренер). Сейчас оба уже на свободе

Александр Усик (Фото: Cover Images / Global look press)

Задержанию украинского боксера Александра Усика предшествовал инцидент с человеком, сопровождавшим спортсмена, и службами безопасности краковского аэропорта, сообщил изданию Przeglad Sportowy польский промоутер Анджей Василевский (он ссылается на менеджера боксера Александра Красюка).

По словам Василевского, Усик приехал на автомобиле из Киева в Краков со своим товарищем (его имя он не уточнил, но издание ESPN пишет, что это был тренер Сергей Лапин). Однако службы аэропорта по непонятным для Усика причинам не захотели пропускать его спутника на борт. Боксер возражал против их действий и заявлял, что без него не полетит. В итоге оба были задержаны.

ESPN со ссылкой на источники пишет, что Усик был задержан после того, как попытался сесть на рейс в Валенсию, где он должен начать подготовку к матчу-реваншу за звание чемпиона в тяжелом весе с Тайсоном Фьюри. Как утверждает источник издания, Усику и его тренеру Лапину отказали в посадке, так как представитель авиакомпании счел, что они «не в состоянии лететь».

Ранее в среду Усик заявил, что с ним все хорошо, а произошедшее назвал недоразумением. Он также выразил уважение польским правоохранительным органам, которые «выполняют свои обязанности, несмотря на его рост, вес, размах рук и регалии».

Усик был задержан вечером 17 сентября в аэропорту Кракова. В ситуацию сразу же вмешались украинские дипломаты: на место выехал генконсул Украины в Кракове. Глава МИДа Андрей Сибига поручил ему выразить протест польской стороне. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя произошедшее, заявил, что возмущен отношением к боксеру, и сообщил, что польские силовики отпустили его. После освобождения Усика Зеленский поговорил с ним по телефону.

Усику 37 лет, он чемпион Олимпиады в Лондоне (2012). Боксер выиграл все 22 поединка на профессиональном ринге (из них 14 — нокаутом). Последний бой — за звание абсолютного чемпиона мира — Усик провел 18 мая против британца Тайсона Фьюри. Тогда он нанес сопернику первое поражение в карьере. Следующий бой Усика будет реваншем с Фьюри, он запланирован на 21 декабря.