 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Менеджер сообщил о споре из-за посадки на самолет перед задержанием Усика

Przeglad Sportowy: задержанию Усика предшествовал спор о посадке на самолет
Перед тем как украинского боксера Усика задержали в польском аэропорту, он отказался сесть в самолет, так как туда не пускали его спутника (возможно, это был тренер). Сейчас оба уже на свободе
Александр Усик
Александр Усик (Фото: Cover Images / Global look press)

Задержанию украинского боксера Александра Усика предшествовал инцидент с человеком, сопровождавшим спортсмена, и службами безопасности краковского аэропорта, сообщил изданию Przeglad Sportowy польский промоутер Анджей Василевский (он ссылается на менеджера боксера Александра Красюка).

По словам Василевского, Усик приехал на автомобиле из Киева в Краков со своим товарищем (его имя он не уточнил, но издание ESPN пишет, что это был тренер Сергей Лапин). Однако службы аэропорта по непонятным для Усика причинам не захотели пропускать его спутника на борт. Боксер возражал против их действий и заявлял, что без него не полетит. В итоге оба были задержаны.

ESPN со ссылкой на источники пишет, что Усик был задержан после того, как попытался сесть на рейс в Валенсию, где он должен начать подготовку к матчу-реваншу за звание чемпиона в тяжелом весе с Тайсоном Фьюри. Как утверждает источник издания, Усику и его тренеру Лапину отказали в посадке, так как представитель авиакомпании счел, что они «не в состоянии лететь».

Ранее в среду Усик заявил, что с ним все хорошо, а произошедшее назвал недоразумением. Он также выразил уважение польским правоохранительным органам, которые «выполняют свои обязанности, несмотря на его рост, вес, размах рук и регалии».

Усик был задержан вечером 17 сентября в аэропорту Кракова. В ситуацию сразу же вмешались украинские дипломаты: на место выехал генконсул Украины в Кракове. Глава МИДа Андрей Сибига поручил ему выразить протест польской стороне. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя произошедшее, заявил, что возмущен отношением к боксеру, и сообщил, что польские силовики отпустили его. После освобождения Усика Зеленский поговорил с ним по телефону.

Усику 37 лет, он чемпион Олимпиады в Лондоне (2012). Боксер выиграл все 22 поединка на профессиональном ринге (из них 14 — нокаутом). Последний бой — за звание абсолютного чемпиона мира — Усик провел 18 мая против британца Тайсона Фьюри. Тогда он нанес сопернику первое поражение в карьере. Следующий бой Усика будет реваншем с Фьюри, он запланирован на 21 декабря.

Бизнес с Индией. Аналитика, тренды и практика ведения бизнеса
Практики Практики

Потехе час: как индийские праздники влияют на бизнес

Практики Практики

Как выстроить отношения с бизнес-партнерами из Индии

Практики Практики

Себя показать: почему важно участвовать в индийских бизнес-выставках

Практики Практики

Филиал или проектный офис: как выбрать форму входа на рынок Индии

Практики Практики

О каких индийских особенностях важно знать до экспансии на рынок

Индустрии Индустрии

Ставка на море: что нужно знать о портовой инфраструктуре Индии

Регулирование Регулирование

Специальный порядок: что нужно знать об особых экономических зонах Индии

Реклама, ПАО «Сбербанк»

Авторы
Теги
Грант Гетадарян Грант Гетадарян
Александр Усик бокс Украина самолет Краков Польша задержание
Материалы по теме
Боксер Усик прокомментировал задержание в аэропорту Кракова
Спорт
Киев выразит Польше протест из-за задержания Усика
Общество
Задержанного в Польше боксера Усика отпустили
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 18 сентября
EUR ЦБ: 101,51 (+0,23) Инвестиции, 17 сен, 17:39 Курс доллара на 18 сентября
USD ЦБ: 91,43 (+0,29) Инвестиции, 17 сен, 17:39
Суды начали препятствовать «раздолжнителям» в делах о банкротстве россиянФинансы, 11:49
СК рассказал об отключенных рамках в школе ЧелябинскаОбщество, 11:38
Метод 1–3–5: как ставить стратегические цели, которые вдохновят командуPro, 11:35
Россияне и жители других стран увидели «Урожайную Луну» и затмениеОбщество, 11:30
Стало известно, куда задержанный боксер Усик собирался лететь из КраковаСпорт, 11:28
В Молдавии предложили отправить в отставку начальника Генштаба армииПолитика, 11:23
Замдиректора школы в Челябинске задержали после нападения ученикаОбщество, 11:20
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Кейт Миддлтон вернулась к рабочим обязанностям после лечения от ракаОбщество, 11:14
NYT узнала о переключателях, установленных в пейджеры «Хезболлы»Политика, 11:13
Губернатор поручил проследить за порядком в эвакуированном ТоропцеПолитика, 11:12
Walla узнал, почему Израиль решился на операцию с пейджерами «Хезболлы»Политика, 11:00
Курс биткоина закрепился выше $60 тыс.Крипто, 11:00
ФСБ показала видео обысков в женской исламистской ячейке в ТатарстанеПолитика, 10:59
Как состоятельному россиянину защитить активы в ОАЭ. Выбираем инструментPro, 10:57