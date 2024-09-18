Стало известно, куда задержанный боксер Усик собирался лететь из Кракова

ESPN: Усик был задержан перед вылетом на сборы для подготовки к бою против Фьюри

Из Кракова Усик собирался вылететь в Валенсию. Там он будет проводить подготовку к матчу-реваншу за звание чемпиона в тяжелом весе с Тайсоном Фьюри

Александр Усик (Фото: IMAGO/MICHAL CHWIEDUK)

Боксер Александр Усик из аэропорта Кракова, где его накануне задержали, собирался вылететь в Валенсию, сообщают источники ESPN и Essentiallysports.

По их данным, там украинский боксер будет проводить подготовку к матчу-реваншу за звание чемпиона в тяжелом весе с Тайсоном Фьюри.

ESPN уточняет, что Усику и его тренеру Сергею Лапину отказали в посадке, так как представитель авиакомпании счел, что они «не в состоянии лететь». Издание пишет, что боксер возражал против действий службы безопасности. В итоге оба были задержаны.

По словам источника ESPN, Усик заверял, что с ними все было нормально, просто их утомил 14-часовой переезд на машине из Киева в Краков.

Усика задержали поздно вечером во вторник в аэропорту Кракова. Позже его выпустили из-под стражи. Он заявил, что с ним все хорошо, а произошедшее назвал недоразумением. Боксер также уважительно высказался о действиях польских правоохранительных органов, которые «выполняют свои обязанности, несмотря на его рост, вес, размах рук и регалии».

Президент Украины Владимир Зеленский возмутился отношением к боксеру. После освобождения Усика он поговорил с ним по телефону.

Усик родился в Симферополе, ему 37 лет. Он является чемпионом Олимпийских игр в Лондоне 2012 года. Боксер выиграл все 22 поединка на профессиональном ринге (из них 14 — нокаутом). Последний бой — за звание абсолютного чемпиона мира — Усик провел 18 мая против британца Тайсона Фьюри. Тогда украинец нанес сопернику первое поражение в карьере. Следующий его бой будет реваншем с Фьюри, он запланирован на 21 декабря.