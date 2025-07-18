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Военная операция на Украине ,  
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Карякина на Украине заочно приговорили к 9 годам тюрьмы

Шахматиста и сенатора Карякина на Украине заочно приговорили к 9 годам тюрьмы
Сюжет
Военная операция на Украине
Российский гроссмейстер и сенатор обвинялся по статье о «финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения территории или государственной границы Украины»
Сергей Карякин
Сергей Карякин (Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press)

Шевченковский районный суд города Черновцы заочно приговорил российского гроссмейстера Сергея Карякина к девяти годам лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщает в Facebook (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) управление Службы безопасности Украины в Черновицкой области.

35-летний Карякин был осужден по ч. 4 ст. 110-2 УК Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения территории или государственной границы Украины).

«Используя собственную медийность, он создал телеграм-канал, через который собирал средства на нужды российской армии. На собранные сотни миллионов рублей Карякин закупал беспилотники, термоскопы, спецтехнику, оружие и другую военную технику», — говорится в сообщении.

Уроженец Симферополя Карякин до 2009 года выступал за Украину, а потом получил российское гражданство. В 2016-м он выиграл турнир претендентов, после чего проиграл норвежцу Магнусу Карлсену матч за шахматную корону. Гроссмейстер является обладателем Кубка мира 2015 года, чемпионом мира по быстрым шахматам (2012) и блицу (2016).

В сентябре 2024-го Карякин стал сенатором от Крыма.

В марте 2022 года Карякина на полгода отстранила Международная шахматная федерация (FIDE) за поддержку спецоперации на Украине. После окончания дисквалификации гроссмейстер отказался участвовать в соревнованиях FIDE, объяснив свое решение нежеланием выступать под нейтральным флагом.

В феврале 2025 года Карякин попал в санкционный список ЕС.

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